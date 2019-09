Ismét szexuális zaklatással vádolják Brett Kavanaugh főbírát

Vasárnapi Twitter-bejegyzései egyikében Donald Trump azt javasolta: Brett Kavanaugh-nak pert kellene indítania rágalmazásért, vagy az igazságügyi minisztériumnak kellene a segítségére sietnie.

Hihetetlenek a róla terjesztett hazugságok. Hamis vádak, viszonvád nélkül. Mikor lesz ennek vége?

- írta az amerikai elnök. Majd hangsúlyozta, hogy szerinte az újabb vádakkal próbálják meg befolyásolni Brett Kavanaugh leendő bírói állásfoglalásait.

A New York Times-ban szombaton jelent meg egy cikk, amit Robin Pogrebin és Kate Kelly, a főbíró kinevezése körüli botrányról szóló új könyv szerzője jegyez. Azt állítják, tudomásuk van egy olyan esetről, amiről nem volt szó a zaklatással vádolt Kavanaugh meghallgatásán. Állításuk szerint egyik egykori évfolyamtársa tavaly több szenátort és az FBI munkatársait is értesítette arról, hogy egy egyetemi bulin látta letolt nadrággal Kavanaugh-t, és azt is, hogy a haverjai a péniszét nekinyomták egy diáklánynak. A Times szerint az FBI nem lépett az ügyben.

Vasárnap délután Kamala Harris demokrata párti elnökjelölt-aspiráns - követve Julián Castro, szintén demokrata elnökjelölt-aspiráns példáját - a Twitteren a Kavanaugh elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását követelte. Donald Trump - szintén a Twitteren - visszautasította ezt. "Nem hagyhatjuk, hogy a radikális demokrata baloldal (a liberálisokkal együtt) véleményekre alapozva Kavanaugh felmentésével fenyegetőzzön" - írta az elnök. Hozzáfűzte: "a hamis és korrupt hírek gyártói túlteljesítenek".

(via MTI/CNBC)