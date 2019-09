Nem szül, amíg a politikusok nem veszik komolyan a klímakatasztrófát

Ez a cikk a Covering Climate Now nemzetközi médiaegyüttműködés részeként készült. Az együttműködés keretében az egész világon több mint 250 újság, köztük az Index is kiemelten foglalkozik a klímaváltozás témájával.

Egy 18 éves kanadai egyetemista, Emma Lim hétfőn Ottawában megfogadta, hogy egészen addig nem vállal gyermeket, amíg a politikusok nem veszik komolyan a klímakatasztrófát - írja az Insider. Kim ezen kívül útjára indított egy mozgalmat is: azt kéri a kortársaitól, hogy csatlakozzanak a fogadalmához és használják a #NoFutureNoChildren hashtaget, ami magyarul nagyjából annyit tesz:

#NincsJövőNincsenekGyerekek

A mozgalomhoz Kanadán kívül az USA-ból is sokan csatlakoztak, legalábbis a fogadalomnak szentelt weboldal számlálója szerint csütörtök délig majdnem ezren tettek már fogadalmat. Az USA-ban a fiatal felnőtteket a gyermekvállalás kapcsán is egyre inkább aggasztja a klímaváltozás ténye. Egy márciusi felmérés szerint a 18 évesnél idősebb, harminc év alattiak harmada gondolja úgy, hogy a klímaváltozást is figyelembe kell vennie egy párnak, mielőtt gyermeket vállalnak.

Amióta az eszemet tudom, szeretnék anya lenni. De nem fogok gyermeket vállalni egy olyan világban, ahol a gyermekeim nem lehetnek biztonságban.

- nyilatkozta az Insidernek Lim, aki szeretné ha kormánya átfogó tervet dolgozna ki annak érdekében, hogy a globális felmelegedés mértékét 1,5 fok alatt lehessen tartani. Ez a terv az ENSZ tavalyi jelentéséhez igazodik, amely szerint a Föld egy fokkal melegebb most, mint a 19. században.

Az ENSZ 2018-as jelentése arra is kitér, hogy mi történik akkor, ha a felmelegedés megáll 1,5 foknál, illetve mik lehetnek a következményei 2 fokos felmelegedésnek. Utóbbi esetben például az várható, hogy a hőség miatt a természetes növényzet fele kipusztul és 2100-ra 10 centivel megemelkedik a tengerszint, ami a becslések szerint 10 millió ember életét veszélyeztetné közvetlenül.

A #NoFutureNoChildren mozgalmat meghirdető Lim szerint amíg a szülei és a nagyszülei generációjának a klímakatasztrófa egy olyan kérdés, amivel csak akkor foglalkoznak, ha akarnak, addig saját maga és a kortársai számára ez már élet-halál kérdése. A kanadai tinédzser azt reméli, az idősebbek is közelebb érzik saját magukhoz a problémát, ha saját gyermekeiken és unokáikon keresztül megtapasztalják a hatásait. Lim állítja, saját szülein is látta, mekkora változást okozott a fogadalma:

Számukra a fogadalmam miatt vált először valósággá a klímaváltozás hatása. Olvasunk hurrikánokról és hőhullámokról, de minket itt Kanadában még nem érintenek a legsúlyosabb katasztrófák. Vannak árvizek, de ezek sem hatottak közvetlenül a családomra. Ez most nekik is fáj, ez valami kézzelfogható

- mondta Lim saját fogadalmára utalva.