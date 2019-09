75 ember lézengett az 51-es körzet milliósra tervezett ostromán

Helyi idő szerint péntek hajnalban rohanták volna meg a legelszántabb ufó- és konteóhívők a nevadai 51-es körzetet, hogy egyszer és mindenkorra lerántsák a leplet az amerikai kormány földönkívüliekkel kapcsolatos titkairól. Az esemény Facebook-oldalán 2,1 millióan jelezték, hogy részt vennének, ebből végül különböző becslések szerint 75-100 fő jelent meg – derül ki a Heavy összefoglalójából.

Az eseményt egy Matthew Roberts nevű 20 éves srác hirdette meg a Facebook-oldalán, méghozzá viccből, de pillanatok alatt hatalmas felhajtás kerekedett körülötte, és már a hatóságok is aggódni kezdtek, hogy komoly biztonsági incidensbe torkollhat, ha tényleg milliók vonulnak az összeesküvés-elméletek hívőinek Mekkájaként számon tartott katonai bázishoz.

Végül maga Roberts is visszavonulót fújt, és inkább egy közeli helyszínre kezdett fesztivált szervezni, de még ez is olyan kockázatos lett volna ennyi emberrel, hogy aztán erről is letett. Bár ez utóbbi ötletét végül mások felkarolták és Las Vegasba telepítették át, az 51-es körzet nagy ostroma időközben ugyanolyan gyorsan jelentéktelenedett el, mint amilyen hirtelen szenzációvá hízott.

Ennek ellenére a legelszántabbak mégis megjelentek az eredeti helyszínen a megadott időpontban, de az ostromból annyi valósult meg, hogy néhány tucat embert, köztük pár alufóliasisakos résztvevőt terelgettek a rendőrök. A legkomolyabb atrocitás egyetlen őrizetbe vétel volt, az is nyilvános vizelésért történt. A hangulatot a helyi beszámolók szerint nagyjából visszaadhatja ez a részlet az eseményt közvetítő egyik tévécsatorna adásából:

Korábban ebben a cikkben írtunk arról, hogy mi ez az egész felhajtás, hogy lett egy viccnek indult eseményből ekkora cirkusz, hogyan sikerült aztán letörni a lelkesedést, és egyáltalán miért ilyen érdekes az 51-es körzet.