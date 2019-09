Az egészségre nagyon káros határérték közel kétszeresét mérték Szumátrán

Minden eddiginél súlyosabb légszennyezettséget mértek Szumátrán a hetek óta tartó erdőtüzek miatt - közölte az indonéz katasztrófavédelmi szolgálatra hivatkozva az MTI. A légszennyezettséget mutató API 700 fölé emelkedett, jócskán meghaladva az egészségre már rendkívül károsnak tartott 400-as határértéket.

Fotó: Abdul Qodir / AFP Erdőtűz miatti levegőszenyezettség Palembangon, Dél-Szumátrán szerdán

A helyzet a Riau tartomány székvárosában, Pekanbaruban a legsúlyosabb, miután a várost a szélirány megváltozása miatt beborította a Kalimantan sziget felől érkező füst.

Az indonéziai hatóságok 14 ezer katonát küldtek az erdőtüzek oltására, repülőgépekről szórnak a felhőkbe mesterséges esőt előidéző vegyi anyagot, de szakértők azzal számolnak, hogy legalább még egy hónapig nem javul a helyzet, amíg meg nem kezdődik a monszun évszak. Az erdőtűznek legalább két halottja van, köztük egy négy hónapos csecsemő, aki súlyos légzési problémák miatt vesztette életét.

Az indonéziai Szumátrán, valamint Kalimantan tartományban hetek óta erdőtüzek pusztítanak, súlyos gondokat okozva a szomszédos országokban is. Malajziát sok helyütt már több mint két hete borítja be az erdőtüzek okozta füst, a múlt héten emiatt több száz iskolában nem volt oktatás. Súlyosbodott a helyzet Szingapúrban is, ahol a légszennyezettségi index ugyancsak meghaladta az egészségre káros határértéket.

Az indonéz rendőrség a múlt csütörtökön közölte, hogy letartóztatott 230, gyújtogatással vádolt embert. A tüzeket sokszor földművesek gyújtják, hogy előkészítsék a kivágott erdős területeket a gazdálkodásra.