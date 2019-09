140-re növelik a sebességhatárt az egyik szlovákiai autópályán

140 kilométer per órára emelhetik a megengedett maximális sebességet néhány autópálya-szakaszon Szlovákiában. A rendőrség és a közlekedési tárca jövő héten kezdi el tesztelni a dolgot, írja az Új Szó.

Érsek Árpád közlekedési és építésügyi miniszter erről azt mondta: megígérte, hogy kipróbálják, és ezt most meg is teszik.

A D1-es autópálya Poprád melletti 38 kilométer hosszú szakasza az összes építési, műszaki és biztonsági feltételt teljesíti, ami a magasabb megengedett sebesség bevezetéséhez szükséges. Most már a sofőrök viselkedésén fog múlni, hogy hosszú távon be lehet-e vezetni a 140 kilométer per órás sebességet ezen a szakaszon, és ha igen, mikortól