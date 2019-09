Az ukrán elnök nem akar beavatkozni az amerikai választásokba

Egyre dagad a botrány Donald Trump körül, miután a demokraták azzal vádolták meg, hogy

törvénytelen módon ahhoz kért segítséget Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy az ottani hatóságok indítsanak vizsgálatot a Demokrata Párt elnökjelölt-esélyese, Joe Biden fia ellen, aki egy ukrán olajkikötő átjátszásában szerepet játszó ukrán cég igazgatótanácsának volt a tagja korábban.

Nemrég nyilvánosságra is hozták a telefonbeszélgetés összefoglalóját, illetve a demokraták a Trump leváltásához szükséges bizalmatlansági indítvány elindítását is szorgalmazzák. Ez el is indulhat, ha bebizonyosodik, hogy Trump potenciális ellenfelének ellehetetlenítéséhez kért segítséget egy másik ország képviselőjétől.

Az MTI írja, hogy Zelenszkij most leszögezte, hogy nem akar beavatkozni a 2020-as amerikai választásokba, miután éppen arról kérdezték, hogy nyomást gyakorolt-e rá Trump az ominózus telefonbeszélgetés során. Az amerikai elnök szerint egyébként a beszélgetés leíratából is látszik, hogy semmiféle nyomásgyakorlás nem történt a részéről, ahogy Zelenszkij sem kényszerítette az újonnan kinevezett főügyészt, Ruszlan Rjabosapkát semmilyen vizsgálat lefolytatására.

Joe Biden – Barack Obama alelnökeként – egyébként megfordult Ukrajnában, és saját bevallása szerint az ukrán legfőbb ügyész menesztésében is közben járt akkoriban: azéban, aki vizsgálatot folytatott a fiát is érintő ügyben. Utódja zárta le az ügyet, ám az augusztusban posztjáról távozott Jurij Lucenko tavasszal újraindította a nyomozást az ukrán szereplőket illetően.

Ami érdekes, hogy Trump kedden még azt ígérte, hogy a beszélgetés komplett leíratát publikussá teszik, ehhez képest csak egy összefoglaló jelent meg az ügyben, aminek egy 400 millió dolláros amerikai segély volt apropója július 25-én. Az összefoglaló szerint Trump valóban szót ejtett a nyomozásról, sőt, a Biden lobbizása révén elmozdított legfőbb ügyészről.

Az amerikai elnök a demokraták újabb bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos törekvéseire egy hivatalos újraválasztási kapmányoldallal reagált, amelyben pénzt gyűjt a támogatóktól, hogy „Hivatalos Impeachment Védelmi Munkacsoport” néven egy bizalmatlansági indítványra való felkészüléssel megbízott csoportot hozhasson létre a kampánycsapaton belül.

Amíg Trump legyint az egészre, még a republikánusok és kormánymegbízottak is aggódva figyelik a történéseket.

Mitt Romney korábbi republikánus elnökjelölt szerint továbbra is rendkívül aggasztók a történtek. A hírszerzési bizottság elnöke még ennél is durvábban fogalmazott, szerinte klasszikus maffiaeszközökre emlékeztetett, ahogyan Trump az ukrán elnökkel beszélt.

Ugyanis az összefoglalóból kimaradt, de Trump a 400 millió dolláros katonai támogatás visszatartását is belebegtette.

Az igazságügyi minisztérium szóvivője viszont viszont írásban azt reagálta, hogy a tárca nem talált semmi törvényszegést a júliusi telefonbeszélgetés során elhangzottakban, és nincs szükség további vizsgálatra, így az ügyet lezárták.