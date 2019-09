A tiltás ellenére tüntettek, ezernél több embert vettek őrizetbe Egyiptomban

Az egyiptomi kormány korrupciója ellen vonultak hétvégén utcára az emberek Egyiptomban annak ellenére, hogy az országban tiltják az engedély nélküli tüntetéseket. A tiltakozás miatt szerdára közel 1100 embert vettek őrizetbe, írja az MTI.

Múlt hét pénteken több százan vonultak utcára Kairóban és más városokban a kormány ellen elkövetett korrupcióra hivatkozva, és Abdel-Fattah esz-Szíszi elnök távozását követelték. A tüntetések Szuezben szombaton is folytatódtak, a tiltakozások megrengették az egyiptomi pénzpiacot is, a tőzsdeindex vasárnap és kedd között közel 11%-ot zuhant. A tüntetéssorozatot az váltotta ki, hogy Mohamed Ali, a hadseregnek dolgozó vállalkozó több olyan videófelvételt tett közzé, ami Szíszit és a hadsereget korrupcióval vádolja. A tüntetések után a helyi civilszervezetek közlése szerint több mint 1100 tüntetőt vettek őrizetbe: köztük a 2018-as ellenzéki jelölt, Számi Anan szóvivőjét és egy írót, Haszan Nafaa-t is.

Szíszi egyébként még 2013-ban döntötte meg az akkori tiltakozásokat kihasználva vezérkari főnökként a mindössze egy évig hatalmon lévő Mohamed Murszi elnökségét. Szíszit 2014-ben választották államfővé, aki azóta kiépítve hatalmát elnyomja az ellenzéket, az előző elnököt támogató Muzulmán Testvériség csoportot pedig terrorszervezetnek nyilvánította.