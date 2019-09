Többen is bocsánatkérésre szólították fel Boris Johnsont

Egy szerdai heves vita során az angol miniszterelnök többször is áruló- és megadás törvényként utalt arra a korábban elfogadott törvényre, ami meggátolja, hogy az Egyesült Királyság rendezetlenül zuhanjon ki az EU-ból. A kormányfő megnyilvánulásaiban többször is olyan kifejezések fordultak elő, mint árulás, vagy ellenség. Egy ellenzéki képviselő arra kérte, hogy válogassa meg jobban a szavait (mert azok sokakban az az érzetet kelthetik, hogy aki nem a kormányt támogatja, az az ország ellensége), példának hozva Jo Cox munkáspárti Brexit-ellenes képviselő meggyilkolását.

Erre Johnson annyit válaszolt, hogy az ellenzéki politikusokat fenyegető veszélyt humbugnak tartja, és hogy azzal fejezhetik ki Cox iránti tiszteletüket, ha októberben az Egyesült Királyság sikeresen kilép az Unióból.

Ma több képviselő is, köztük Jeremy Corbin is arra kérte a miniszterelnököt, hogy kérjen bocsánatot a vita során használt szavaiért. A munkáspárti Jess Philips ezért szólalt fel a csütörtöki ülésen, és azt mondta, hogy a bocsánatkérés a legbátrabb dolog lenne, amit Johnson tehet, és az jó színben és államférfiként tüntetné fel. Nemrég egy férfi megpróbálta berúgni Philips irodájának ajtaját, de már le is tartóztatták.

Cox özvegye is reagált Johnson kijelentésére, mondván, hogy úgy tisztelhetik meg a felesége emlékét, ha mindenki kiáll azért, amiben hisz (bármi is az), de nem démonizálja azokat, akik mást gondolnak.

Feel a bit sick at Jo’s name being used in this way. The best way to honour Jo is for all of us (no matter our views) to stand up for what we believe in, passionately and with determination. But never to demonise the other side and always hold onto what we have in common.