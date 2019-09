Egy osztrák párnak véletlenül 25 ezer tabletta ecstasyt postáztak

500 ezer eurót ért az az ecstasy-szállítmány, amit egy osztrák párnak postáztak véletlenül, számol be a CNN a nagy tévedésről a felső-ausztriai rendőrség közleménye alapján.

A pár eredetileg ruhákat rendelt egy holland webshopból, aztán a csomag kibontása után hamar rájött, hogy valami egészen mást kapott. Egyikük azt hitte, hogy apró, dekorálásra használt köveket küldtek nekik, aztán mégis gyanús lett a küldemény, és inkább úgy döntöttek, hogy értesítik a helyi postát a történtekről.

Hamar kiderült, hogy összesen 24 800 darab ecstasyt szállítottak házhoz nekik, szóval az ügybe bevonták a linzi rendőrséget is. A nyomozás kiderítette, hogy a csomagot Skóciába szánták, úgyhogy most a brit hatóságok is bekapcsolódtak az ügybe.

Hollandiából egyre több kábítószert küldenek postai úton külföldre, egy tavalyi jelentés szerint 2016 óta megháromszorozódott a külföldre postázott ecstasy és metamfetamin mennyisége.