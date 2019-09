Az USA arra jutott, hogy májusban a szíriai kormány klórgázt vetett be egy támadásban

Az Egyesült Államok arra a következtetésre jutott, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnök kormánya vegyi fegyverként klórgázt vetett be egy májusi ütközetben Idlíb tartományban - jelentette be az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo csütörtökön New Yorkban.

"Az Aszad-rezsim megszámlálhatatlan, háborús bűnnek és emberiesség elleni bűncselekménynek tekinthető kegyetlenségért felelős" - tette hozzá. "Ma bejelentem, hogy az Egyesült Államok arra a következtetésre jutott, hogy az Aszad-rendszer május 19-én klórgázt vetett be vegyi fegyverként", és ez a támadás "nem marad válasz nélkül" - tette hozzá.

Május 22-én az amerikai külügyminisztérium közleményben jelentette be, hogy május 19-én Szíria északnyugati vidékén támadást követtek el, amely során a kormányerők állítólag klórgázt vetettek be - írja az MTI.

"Megismételjük korábbi figyelmeztetésünket: amennyiben az Aszad-rendszer vegyi fegyvereket alkalmaz, az Egyesült Államok és szövetségesei gyors és megfelelő választ adnak" - fogalmazott akkor az amerikai külügyminisztérium.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) emigráns szervezet viszont akkor azt közölte, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a damaszkuszi vezetés újabb vegyifegyver-támadást követett el Északnyugat-Szíriában. A szervezet úgy tudta, az eredeti információ az al-Kaida terrorhálózathoz közel álló Haját Tahrír as-Sám (HTS) szélsőséges iszlamista ernyőszervezettől származott. Idlíb tartomány nagy részét és a vele szomszédos Aleppó, Hama és Latakia tartomány egy részét a szíriai lázadók és a HTS szélsőséges iszlamistái tartják uralmuk alatt.