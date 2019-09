Amerika a menekültek befogadásának drasztikus csökkentésére készül

Az amerikai kormányzat a menekültek befogadásának drasztikus csökkentésére készül a 2020-as pénzügyi évben - jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök rendeletet is kiadott, amelyben közölte, a jövőben a kormány a tagállami és a helyi kormányzatok vezetőivel is egyeztet majd arról, hogy beleegyeznek-e a menekültek letelepítésébe a közösségeikben a szövetségi menekültprogram keretében, írja az MTI. Ennek célja az, hogy a menedékkérők olyan közösségekben leljenek új otthonra, amelyeknek megvannak a lehetőségeik és eszközeik a sikeres integrálásra az amerikai társadalomba és munkaerőpiacba.

Az intézkedés értelmében 2020-ban összesen mindössze 18 ezer menekült kaphat majd letelepedési jogot az Egyesült Államokban. Elemzők szerint a modern amerikai menekültprogramok történetében még soha nem volt szó ilyen kevés menekült befogadásáról.

Egy neve elhallgatását kérő kormányzati tisztségviselő arról tájékoztatott újságírókat, hogy a letelepedések engedélyezésekor elsősorban az amerikai nemzetbiztonsági és külpolitikai érdekeket veszik majd figyelembe. A javasolt 18 ezer befogadandó menekült közül 5 ezren kapnak menedékjogot azok, akiket vallási meggyőződésük miatt üldöznek. Emellett 4 ezer iraki számíthat amerikai letelepedésre, és összesen 1500 menekült kap majd letelepedési engedélyt Hondurasból, Guatemalából, valamint El Salvadorból. A megállapított kvóta fennmaradó 7500 helyét a világ többi országából jelentkező menedékkérők között osztják majd el.

Fotó: Jonathan Ernst / Reuters Donald Trump

Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bár az ország bevándorlási rendszerének átmenetileg tehermentesítésre van szüksége, de egy későbbi időpontban ismét szó lehet nagyobb lélekszámú menekültcsoportok befogadására. Kevin McAleenan, ügyvezető belbiztonsági miniszter szintén közleményt adott ki, eszerint a Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból az Egyesült Államokba bevándorolni szándékozóknak azt ajánlják, hogy inkább a hazájukhoz közeli országokban keressenek menedéket, mint hogy nekivágjanak az Egyesült Államok felé vezető veszélyes és gyakran fölösleges útnak. Az Egyesült Államok érvényben lévő törvényei szerint az évi menedékkvóták végleges megállapítása előtt az elnöknek konzultálnia kell a szövetségi kongresszus törvényhozóival.

Elemzők felhívták a figyelmet arra is, hogy az Egyesült Államok menekültprogramjának elsődleges célja nem az ország déli határain tömegesen megjelenő illegális és legális bevándorlóknak nyújtandó segítség. A programmal elsősorban azoknak akarnak menedéket és letelepedési lehetőséget nyújtani, akiket vallási meggyőződésük miatt üldöznek, akiknek az élete azért került veszélybe, mert az amerikai hadsereget segítették, vagy például üldözött kisebbséghez tartoznak. Rajtuk kívül árván maradt gyermekek is számíthatnak rá, hogy menedékkérelmüket teljesítik. Washington 2018-ban 45 ezer, 2019-ben pedig 30 ezer főben állapította meg a menekültstátuszra esélyesek maximális számát.