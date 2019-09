Orbán is elmegy Jacques Chirac temetésére

Két napja írtuk meg, hogy 86 éves korában meghalt Jacques Chirac, a Francia Köztársaság 22. elnöke. Chirac 1995-től 2007-ig volt francia elnök. Alatta vezették be a franciák az eurót, és az is fontos politikai reformja volt, hogy az elnöki ciklusok hosszát hétről öt évre csökkentették. Azonban ő lett az első olyan volt köztársasági elnök is, aki ellen vádat emeltek, és két év felfüggesztett börtönre is ítéltek korrupciós ügyekben.

Jacques Chirac halála kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki együttérzését Emmanuel Macron köztársasági elnöknek és a francia nemzetnek csütörtökön.

A Hvg.hu most azt írja , a francia sajtó az Elysée palota nyilatkozata alapján arról ír, Orbán Viktor is ott lesz a temetésen. Több mint harminc állam- és kormányfő és más vezető jelezte, hogy részt vesz a francia politikus temetésén: többek között Vlagyimir Putyin, Sergio Mattarella, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker.