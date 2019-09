Osztrák választás: erősen visszaesett a bevándorlásellenes FPÖ

Cikkünk folyamatosan frissül

A tavaszig Ausztriát kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) a vártnál is jobban erősödött (37%) a vasárnapi előrehozott választásokon, mutatja az oe24.at-n bemutatott első exit poll.

Az ibizai videóval korrupciógyanús ügybe keveredett koalíciós társa, a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 16 százalékos eredménye az előrejelzettnél is nagyobb visszaesést jelent 2017-hez képest.

A második helyet az osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) szerezte meg 23 százalékkal, de az elmúlt két évben ellenzékben politizáló alakulat is veszteségeket szenvedett el.

A Zöldek viszont megháromszorozták 2017-es eredményüket, és 12 százalékos pártként kerülnek vissza az osztrák parlamentbe.

Az előrejelzés szerint az osztrák nemzeti tanácsba (alsóház) jut még a liberális NEOS (8%), a Jetzt nevű párt viszont kiesik a parlamentből.

Hasonló arányokat mutat az osztrák közszolgálató adó, az ORF exit pollja is (SORA). Itt a pártok támogatottsága a következőképpen alakul:

ÖVP: 37,2%

SPÖ: 22%

FPÖ: 16%

Zöldek: 14,3%

NEOS: 7,4%

Ezek a számok azt mutatják, hogy az FPÖ az eddigi közvélemény-kutatásokhoz képest is rosszabb eredményt ért el. Ezek általában "csak" 6 százalékos visszaesést prognosztizáltak a korrupciógyanús ügybe keveredett pártnak, de a mostani állás szerint a populista-bevándorlásellenes alakulat támogatottsága legalább 10 százalékot csökkent.

A választás egyértelmű győztese Sebastian Kurz korábbi néppárti kancellár, aki ugyan maga is belebukott az Ibiza-botrányba, de pártját ennek ellenére még erősíteni is tudta.

Ausztriában azért kellett előrehozott választásokat tartani, mert a május 17-én nyilvánosságra került Ibiza-videó hatására tavasszal megbukott az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 2017-ben alakított kormánykoalíciója. A 2017-ben készített videón Heinz-Christian Strache későbbi alkancellár az FPÖ támogatásáért cserébe üzleti és privatizációs lehetőségeket ajánlott egy orosz oligarcha állítólagos rokonának.

Először Sebastian Kurz néppárti kancellár szakított a korrupciógyanús ügybe keveredett Osztrák Szabadságpárttal, és úgy gondolta kisebbségben kormányoz tovább. Kurz ellen azonban bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, amelyet május 27-én megszavazott Ausztria Szociáldemokrata Pártja (SPÖ), az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a Jetzt (Most), így a kancellárnak is mennie kellett. Az országot azóta ideiglenes szakértői kormány vezette. Heinz-Christian Strache lemondott az Osztrák Szabadságpárt vezetéséről, helyét a mérsékeltebb Norbert Hofer vette át.

A szavazáson az osztrák szövetségi parlament alsóháza, a nemzeti tanács 183 tagját választják meg. A szavazók három preferenciaszavazatot adhatnak le, szövetségi, tartományi, illetve helyi szinten. Ausztriában a parlamenti választásokon a szavazásra jogosultak a pártok mellett politikusokra is voksolhatnak; vagyis országos, tartományi és helyi szinten is megjelölhetnek egy-egy politikust, akit szívesen látnának a parlamentben. Ez a szavazat csak akkor érvényes, ha a politikusok a szavazó által megjelölt párt tagjai. Országosan a pártra leadott szavazatok 7, tartományi szinten 10, helyi szinten pedig 14 százaléka szükséges ahhoz, hogy a jelölt előbbre jusson a pártlistán.

(Borítókép: Sebastian Kurz kampánybeszédet tart 2019. szeptember 19-én. Fotó: Michael Gruber / Getty Images Hungary)