A finnek már viccesnek találják, hogy Orbán ad leckét jogállamiságból

Azzal kezdődött, hogy Orbán Viktor visszaütött. Miután a finn EU-elnökség kiemelten kezeli a jogállamisági kérdéseket, a magyar miniszterelnök Tusványoson beszólt a „finn barátainknak” (azt mondta, önuralom kell hozzá, hogy ne nevessük ki őket), a magyar propagandasajtó pedig beindította a finnellenes hadjáratát: mit szólnak bele a dolgainkba, amikor nincs is náluk alkotmánybíróság, a finn média kiegyensúlyozatlan, elnyomják a kisebbségeket, és a finn liberális oktatási modell is romokban hever.

Most, hogy a finn miniszterelnök hétfőn Budapestre jön, hogy találkozzon Orbánnal, az Origo kettős mércét kiáltva újra nekiment a finneknek: legújabb cikkükben „úgynevezett jogállamiságról” írnak, amiben Finnország szerintük sokkal rosszabbul áll Magyarországnál, és vicces módon még azt is a finnek szemére vetik, hogy a migránsokra akarják kenni a szexuális erőszakot, és hogy milyen sok mecset elleni támadás volt náluk.

Hogy Orbán és a fideszes propaganda leckét ad nekik demokráciából, eléggé meglepte a finneket, akik nagyjából minden nemzetközi jogállamiság-listán a szűk élmezőnyben vannak, miközben Magyarország csúszik hátra. Márpedig arról, hogy az EU kihívásokkal küzdő rosszfiúja rajtuk kéri számon a jogállamiságot, mindenki tud az országban: Magyarországgal hagyományosan szoros a kapcsolat, a finn sajtó pedig fókuszáltan figyel ránk tavaly óta.

Megdöbbentek

„Nagy csalódás volt, hogy miket mondtak ránk a magyar politikusok” – mondta múlt héten Helsinki turistás tengerparti piacterén nekünk egy árus, amikor felfigyelt rá, hogy magyarul beszélünk.

„Én a magyar embereket szeretem, nem a magyar politikát, és ezen nem változtatnak a Finnországról írt hazugságok sem"

– mondja. Ő is tud néhány szót a nyelvünkön, nemrég újra beiratkozott egy magyar nyelvtanfolyamra. A magyarbarát finneket tömörítő Finn – Magyar Társaság kurzusain diplomatáktól kamionsofőrig mindenféle ember tanul magyarul. Legészakibb helyi szervezetük a sarkkörön túl, Lappföldön van. „Nyáron arról beszélgettünk, hogy a finnek azért a magyarok barátai maradnak ezentúl is, nekünk nem a kormányok barátainak kell lennünk” – meséli Marjatta Manni-Hämäläinen, a finn egyesület ügyvezető igazgatója. Azt hangsúlyozza, hogy példamutató, hogy két kis ország ilyen barátságot tudott kialakítani, és bár magukat szigorúan pártpolitikától mentesnek tekintik, annyit elmond, hogy megdöbbenést keltett a finnellenes magyar propaganda a tagok között.

A finnek szeretnek Magyarországra járni, Budapest csodálatos, de évek óta azt kérdezik tőlem is, hogy mégis mi történik Magyarországon. Általában kicsit gyerekesnek, nevetségesnek érzik a Finnország-ellenes írásokat.

Finnországban kifejezetten nagy nyilvánosságot kapott, hogy a magyar médiában miket mondanak rájuk. A jól finanszírozott köztévé esti fél kilences híradója intézmény maradt, szinte minden család nézi, a legnépszerűbb napilap, az 5,5 milliós országban 600 ezer példányban megjelenő Helsingin Sanomat pedig Magyarországon nehezen értelmezhető olvasottsággal bír. Ők is rendszeresen foglalkoznak Magyarországgal, amikor pedig Szijjártó Péter augusztus végén Helsinkiben járt, kríziskommunikáció gyanánt nekiment a legnépszerűbb kinti lapnak: azt állította, hogy meghamisították a szavait (a lap szerint a magyar külügyminiszter azt mondta, „a testvérnemzet Finnországot akkor szeretjük Magyarországon, ha nem avatkozik be az ügyeinkbe), és hogy a finn lapok évek óta lejárató kampányt folytatnak Magyarország ellen.

Türk gyökereink, finn barátaink

„2015 után kezdtek sűrűbben jönni a komolyabb hírek a finn sajtóban Magyarországról, azóta szinte hetente van valami. Amikor tavaly Orbán Kirgízisztánban azt mondta, hogy igazából a türk népek a rokonaink, ezen elkezdtek gondolkodni. Tusványoson a lekicsinylő „finn barátaink” megjegyzéssel jött az igazi fordulat” – meséli Miklóssy Katalin. A Helsinki Egyetem harminc éve Finnországban élő kutatója szerint a finnek többségét azért is sokkolta, amit Orbán mondott, mert itt soha nem volt kérdés a finn-magyar rokonság, szentimentálisan kezelték Magyarországot.

„A finnek először tartalmi válaszokat akartak adni, de aztán az egész átment szarkazmusba. A magyar ellentámadásokat már nem is veszik komolyan. A magyarok maguk alatt vágják a fát, és az egésznek nagy nyilvánossága van.”

A finnek nagy hajógyártók. Ez most olyan, ahogy elkezd fordulni egy óceánjáró: nagyon lassú, de egy idő után bizony átfordul, és nagyon nehéz leállítani – most ez történik Magyarországgal kapcsolatban.

Finnország élen jár az EU-ban a jogállamisági kérdések képviseletében, amit az EU-s elnökségük prioritásává is tettek a klímaügy mellett. Fő szorgalmazói, hogy az EU-s költségvetést jogállamisági feltételekhez kössék, ami konkrétan leginkább a magyarokat és a lengyeleket fenyegetné. Bár ezt az Európa Tanácsban könnyen megvétózhatnánk, a finnek hatékonyan építik az uniós koalíciót az ügyben: a szociáldemokrata Antti Rinne miniszterelnök nemrég Emmanuel Macron francia elnöknél járt, és Angela Merkel német kancellár is a jogállamisági vizsgálat mellett van. A téma hangsúlyozása hatással lehet a következő nagy költségvetési tárgyalásokra akkor is, ha a kérdésben, mint azt a papírforma mutatja, nem lesz megegyezés a finn elnökség, vagyis az év végéig.

Az elképzelések azonban nem annyira kidolgozottak még, ezért is lepett meg sokakat hogy Magyarország ilyen komolyan vette a kritikát. Elképzelhető, hogy a Fidesz hazai fogyasztásra szánt politikai kommunikációjába ez passzol, de Finnországban inkább kontraproduktívnak hatott, mert fókuszba hozta a renitens Magyarországot.

Orbán-kedvelő finnek

Vannak azonban, akiknek ott is bejön a renitens kiállás. A jobboldali populista (magát a józan paraszti ész centrumának tekintő) Finnek Pártja, az évek óta stabilan 17-19 százalékot hozó, a közvélemény-kutatásokat most is vezető erő Brüsszel- és migrációellenessége miatt szimpatizál Orbánnal, és most is a megértésüket hangoztatták. Szerintük a balhét a más országok belpolitikájába avatkozni próbáló finn politikusok és liberális elit kezdte, Orbán csak védekezik. A párt alelnöke, az EP-képviselő Laura Huhtasaari óriási Orbán-rajongó, de nekünk a párt háttérintézetének vezetője, Arto Luukkanen is a finn fősodornál jóval megértőbben nyilatkozott Orbánról, a magyar szuverenitás tiszteletben tartását hangsúlyozva.

Orbánt a magyarok többsége megválasztotta, nagyon népszerű Magyarországon, az országát képviseli. Milyen alapon avatkoznánk mi bele Magyarország dolgaiba?

– mondta nekünk Helsinki belvárosában egy kávéházban. Kérdésünkre, hogy van-e közvetlen kapcsolata a most az olasz szélsőjobboldali Ligát vezető Matteo Salvininak és a francia Nemzeti Tömörülés elnökének, Marine Le Pennek az európai parlamenti frakciójában ülő finn populistáknak a Fidesszel, sejtelmesen mosolyogva csak azt mondta, hogy a nemzetközi kapcsolatokat rendkívül fontosnak tartják.

A Finnek Pártja a legnagyobb ellenzéki erő az ötpárti, balközép finn kormánnyal szemben, és retorikája sokkal közelebb áll a Fideszhez, mint az Európai Néppártban amúgy az Orbánék szövetségesének számító Nemzeti Koalíció Pártjáé, melynek EP-s képviselői kezdeményezték a Fidesz kizárását. A jogállamisági kérdésben is ők az egyik legaktívabbak, így ebben a jobboldali populista rendszerellenzéken kívül lényegében nagykoalíció van Finnországban. Ez jól passzol a finn külpolitika hagyományos vonalába is, a finn diplomáciának a jogállamisági kérdések, demokrácia és a nemzetközi fejlesztés promotálása ad sújt, nem véletlenül tették ezt az EU-s elnökségük fő prioritásává is.

A szovjetek is óvtak a rothadó finn demokráciától

A legtöbb finnek azonban abszurdnak tűnt Orbán visszatámadása, ott magas az intézményekbe vetett bizalom, számukra nem volt kérdés, hogy náluk ne lenne jogállam, a politikai viták ellenére a jogállamiság alapelveiről konszenzus van az országban. A magyarországi kritikát így inkább egy párhuzamos valóságból jövő fake news-nak hallották.

Finn nézőpontból kicsit meglepő a helyzet. Finnországban nem realizáltuk igazán a konfliktus előtt, hogy az alapjogokról, a független médiáról, az alapelvekről nincs konszenzusos Európában

– mondta nekünk a finn–magyar konfliktusról Pörsti Joonas, a Finn Külügyi Intézet kutatója, a Finnish Journal of Foreign Affairs főszerkesztője. A magyar kijelentések őt bizonyos szempontból a szovjet propagandára emlékeztetik, amikor a szovjetek a finn kommunistákon keresztül kérdőjelezték meg rendszeresen a finn demokráciát. „Igaz, annak több ideológiai tartalma volt, ez most ahhoz képest tiszta propaganda” – mondja.

A magyar támadások után a finn külügy- és az európai miniszteren kívül a szerepénél fogva általában diplomatikus államelnök is megszólalt: azt mondta, igazából válaszolni sincs értelme, annyira abszurd a magyar vádaskodás. A volt budapesti nagykövetük elmondta, hogy Magyarország az egyik legkorruptabb ország az Unióban, a követség honlapján pedig tényekkel próbáltak tájékoztatni a finn jogállamiságról, és igyekeztek megnyugtatni a finn utazókat, hogy az átlag finn turistának nem kell félnie Magyarországon.

Belekötöttek a legjobb barátunkba

Hogy idáig jutottunk, önmagában is elég furcsa annak fényében, hogy egyébként milyen erősek a finn–magyar kapcsolatok, és ez a nagyon kevés ország egyike, ahol egyértelműen pozitív sztereotípiák élnek velünk szemben.

A finn-magyar összetartozástudat valójában erősebb náluk, mint nálunk: az 1800-as években a finn nemzettudat fejlődésében nagy szerepe volt Reguly Antalnak és általában a magyar nyelvészetnek, a két világháború között hivatalos szinten is erősítették a kapcsolatokat (a magyar politika akkor a finneket is a turáni nemzetek közé sorolta), a téli háborúban magyar önkéntesek harcoltak a finnek oldalán az oroszok ellen (és terjesztették el mellékesen a pirospaprikát). A Kádár-rendszerben pedig el nem kötelezett, semleges államként Finnországba a magyar turisták is könnyebben utazhattak, és ráerősített erre a sok testvérvárosi kapcsolat is, amiket a Kádár-rendszerben már korlátozni kellett, annyi település érdeklődött.

„Nagyon sok barátja van itt Magyarországnak, sehol ennyi a világon. Most viszont nagyon mellbe csapta őket a hivatalos Magyarország. De hiába tesz meg mindent a politika, hogy elrontsák a kapcsolatokat, nem fog sikerülni” – mondta nekünk Jelinkó Árpád, a Finnországi Magyarok Egyesületének elnöke. Szerinte a magyar kritikák sok kárt okoznak, megbántják a finnek jelentős részét, és

„korrodálják a történelmi mély érzelmi kötődést, ami a finnek részéről Magyarország iránt megnyilvánul."

Ez persze a magánálláspontja, szeretnék elkerülni, hogy az egyesület végzetesen megosztott legyen. A belső politikai véleménykülönbségek azonban ebben a nem túl nagy magyar közösségben is élesek.

„Az itt élő magyarok nagy hányadát nagyon rosszul érintette, sokan közülünk fájó szívvel vesszük tudomásul, hogy ok és alap nélkül belekötöttek a legközelebbi barátunkba” – és miközben vannak a kinti magyarok között, akik a kérdésben egyértelműen Orbán mellett voltak, mások néhányan még a magyar állampolgárságukról is le akartak mondani – mondja Jelinkó, aki erről azért igyekezett mindenkit lebeszélni.

Névtelen magyar fenyegetések

Miklóssy Katalint, a Helsinki Egyetem kutatóját az elmúlt hónapokban a finn sajtó is rendszeresen megszólaltatta a magyar ügyek kapcsán, ő pedig nemcsak a közép-európai kis nemzetek erős állam iránti igényéről, történelmi okokról és a kétharmados többséggel a parlamentnek diktáló, alkotmányt újraíró kormánytöbbségről beszélt, hanem a kétsebességes EU szükségességéről is.

„A finnek azt látták, hogy mindig a keleti új tagállamok próbálják blokkolni az integráció mélyítését. A kétsebességes EU ennek a lassú belátásáról szól” – fogalmazott az Indexnek. Megszólalásai után Miklóssy Katalin névtelen fenyegetéseket kapott, meggyőződése szerint Finnországban élő magyaroktól. Ezek miatt felvette a kapcsolatot a rendőrséggel és az egyetem biztonsági szolgálatával is. A Helsinkiben működő Magyar Kulturális Központból elmondása szerint ugyanebben az időben kitették a magyar társadalomról szóló, történeti jellegű előadássorozatát.

Szerinte Magyarország Észak-Európában most lakmuszpapír, ami az egész kelet-európai kérdésnek új értelmet ad a régióban:

„Az EU-ban valójában nincs és soha nem is volt közös értékrendszer, csak azt hittük, amikor a kelet-európaiak tettették a demokráciát."

Klímavédelem jogállam helyett?

Megoszlanak a vélemények, hogy a náluk különösen abszurdnak hangzó magyar vádak és ellenségeskedés mennyire rombolják a hagyományosan erős finn–magyar-kapcsolatokat. Finn miniszterelnök mindenesetre 2010 óta nem járt Budapesten, a mostani látogatást pedig ők kezdeményezték, miután eszkalálódott a nyilatkozatháború. A finn kormánynak is fontos, hogy sikerként kommunikálhassák majd az EU-s elnökségüket, de hogy Magyarországgal mennyire tudnának megegyezni, minimum kérdéses.

Elvi szinten mindenesetre már senki nem ellenzi, mi sem, hogy az EU-s költségvetést valamilyen módon összekössék majd, esetleg, a jogállamisággal. Igaz, a magyar feltételek (nem brüsszeli, hanem tagállami vizsgálatok mindenkivel szemben, és – főleg – a hetes cikkely szerinti eljárások előzetes lezárása) alapján nincs esély gyors megegyezésre. A finnek könnyebben érhetnek el valamit a másik, klímás prioritásukkal kapcsolatban: a 2050-es EU-s klímasemlegességi tervet, amit első körben megvétóztunk, átnyomhatják, ha arról születik egy EU-s kompenzációs megegyezés, vagyis több pénzt kapunk a fosszilis energia gyorsabb kiváltásáért.

(Borítókép: Orbán Viktor beszéde Tusványoson 2019. július 27-én, mellette Németh Zsolt és Tőkés László. Fotó: Simor Dániel / Index)