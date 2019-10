Megint főhet Trump feje a telefonhívásai miatt

Mueller megerősítette, hogy a jelentése nem tisztázta Trumpot, akit több mint egy éven át hiába próbáltak meghallgatni. Két képviselőházi bizottság is meghallgatta a 448 oldalas jelentést összerakó volt különleges ügyészt, aki korábban csak egyszer szólalt meg nyilvánosan.

Donald Trump azzal a kéréssel hívta fel Scott John Morrison ausztrál miniszterelnököt: segítse igazságügyi miniszterét, William Barr-t abban, hogy elhiteltelenítse Robert Mueller különleges ügyész ellene lefolytatott nyomozását − írta meg a The New York Times.

A kettejük beszélgetéséből készült átiratot két bennfentes hivatalnok juttatta el a sajtónak. Elmondásuk szerint az elnök eleve azzal a szándékkal hívta fel Morrisont, hogy információkat kérjen tőle Muellerről egy folyamatban lévő vizsgálathoz.

Robert Mueller különleges ügyész volt annak a vizsgálatnak a vezetője, amely azt próbálta kideríteni, milyen kapcsolat lehetett Trump és a 2016-os elnökválasztásba beavatkozó oroszok között. A jelentés szerint, bár nincs rá bizonyíték, hogy Trump összejátszott volna az orosz hackerekkel, azért ártatlansága sem biztos, emiatt pedig továbbra is folynak meghallgatások az ügyben.

A jelentés nyilvánosságra hozatala után William Barr igazságügyi miniszter úgy vélte, hogy a Trump kampány alatti tevékenységének vizsgálatakor „kémkedés történt”, ezért újabb vizsgálatot indított, megtámadva a Mueller-féle nyomozás eredményeit. Ennek a vizsgálatnak próbált Barr Trumpon keresztül információkat kérni az ausztrál miniszterelnöktől.

Az ominózus telefonbeszélgetés átiratához való hozzáférést a Fehér Ház hasonlóan szabályozta, mint Trump ukrán elnökkel folytatott beszélgetését. A júliusi telefonhívás azért is kavart nagy port, mert kiderült: Trump kifejezetten kérte az ukrán elnöktől, hogy indítson nyomozást a demokrata elnökjelöltségért induló, egykori alelnök, Joe Biden fia ellen. Az ügyben a demokraták alkotmányos vádemelési eljárást indítottak Trump ellen.

A telefonhívások esetei jól mutatják, hogyan használja fel Trump az elnökségéből fakadó befolyását arra, hogy személyes politikai törekvéseit segítse.

Hogan Gidlesy, a Fehér Ház szóvivője már a Biden-ügyben intézett telefonhívás körüli botrányt is figyelemelterelésnek értékelte, és így nyilatkozott most az ausztrál elnökkel folytatott beszélgetésről is:

Nyilvánvaló, hogy a demokratán nem akarják, hogy kiderüljön az igazság, mivel az árthat politikájuknak, csakhogy az igazságügyi minisztérium már hónapok óta vizsgálja hívást, hogy kiderüljön, hogy pontosan mi történt.

Az ausztrál miniszterelnök szóvivője szerint a kormány mindig is segítőkész volt abban, hogy hasonló vizsgálatok munkáját előremozdítsa, a miniszterelnök pedig csak megerősítette Trumpnak, hogy a továbbiakban is együttműködő lesz.

Ahogy arról korábban már írtunk, a republikánusok és Trump legfontosabb célja, hogy az elnök ne cipelje magával a 2020-as kampányba a Mueller-ügyet, a demokratáknak viszont épp ellenkezőleg, az az érdekük, hogy a jelentéssel kapcsolatos kongresszusi viták, meghallgatások minél tovább tartsanak.