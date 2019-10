Rejtélyes körülmények között tűnt el egy rab egy arkansasi börtönből

Tíz év után újra megszökhetett egy életfogytiglani büntetését töltő rab az egyik állami börtönből Arkansasban − írja a The New York Times. A hatóságok nem tudják, hova tűnt: vagy tényleg kereket oldott, vagy a föld alatt rejtőzött el.

A 49 éves Calvin Adams eltűnését hétfőn hajnalban vették észre, utoljára egy biztonsági kamera felvételein tűnt fel néhány órával korábban.

Fotó: Arkansas Department of Correction Calvin Adams

A férfi 1995-ben elrabolt, majd fejbe lőtt egy 25 éves férfit, a feleségét pedig megsebesítette. Egy közepes szigorral őrzött intézményben ülte büntetését, ahol a kerítésbe halálos mennyiségű áramot vezettek. Összesen két bejárat van, de az oda felszerelt kamerák felvételein nem látszik, hogy Adams elhagyta volna a börtön területét.

Két irányba is nyomoznunk kell. Van rá esély, hogy Adams a kerítésen keresztül szökött meg valahogyan. Mivel azonban nincs rá bizonyítékunk, hogy elhagyta a börtön területét, ezért bent is folyik a keresés.

− mondta Dina Tyler, a börtön szóvivője. Adams megtalálásához kutyáktól kezdve, lovakon át a drónokig mindent bevetnek, eddig azonban nem akadtak semmilyen nyomra. Az egyik kutya ugyan elvezette őket egy közeli postára, azonban nem valószínű, hogy Adams nyomait találták meg, kiderült ugyanis, hogy a posta és börtön között csempészútvonal húzódik.

Adams már 2009-ben is meglógott egyik társával. Akkor csupán az őrök egyenruhájára volt szükségük a szökéshez, amelyet már csak azért is volt könnyű megszerezni, mert az uniformist az intézményben varrták. Egy műszakcserével mentek ki, anélkül, hogy bárki felismerte volna őket. A két rab elkötött egy a börtönnél parkoló autót, amivel 150 kilométert haladtak. Egy rendőrautó azonban üldözőbe vette őket, és végül összetörték a kocsit. Adams-et akkor elítélték szökésért, és rátettek 6 évet az amúgy is igen hosszú büntetésére. A szökés miatt hat alkalmazottat kirúgtak a börtönből, az őrök egyenruháját pedig azóta már nem ott készítik.

Adams szökése egy nappal azután történt, hogy Ohio-ban négy rab legyűrve az őröket megszökött. A két eset között valószínűleg nincs kapcsolat, de nem tudni, hogy a férfi egyedül dolgozott-e a szökésen, vagy segítette valaki.