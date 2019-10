Porral oltóval fújta le a cigiző diákokat a román iskolaigazgató

A temesvári Jean Louis Calderon Líceum igazgatójának elege lett az iskolaudvaron cigarettázó diákokból, ezért egy tűzoltó készülékkel leckéztette meg a fiatalokat - számolt be a Maszol.ro. Az esetet videóra vették.

A tanulók menekülni próbálnak, de az is hallatszik, hogy a háttérben több diák nevet a történteken.



Ion Ionici iskolaigazgató nyilatkozata szerint megviccelni és megleckéztetni akarta a cigarettázó fiatalokat, de elismerte, hogy túlzásba vitte. Megbánta tettét, azt mondta, ösztönből cselekedett, mert az iskola diákjai közül körülbelül 50-100 fiatal cigarettázik, ami gondot jelent.

Ráadásul pont egy nappal azelőtt tartottak tűzoltó gyakorlatot az iskolában.

Végül több diák, tanár és szülő is megdicsérte, mert nekik is elegük van a sok cigiző diákból. A megyei tanfelügyelőség kivizsgálja az ügyet, szerintük másként is megleckéztethette volna a fiatalokat, és elnézést kértek a gyerekektől és szüleiktől.