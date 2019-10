Hongkongban betiltják az arcmaszk viselését a tüntetéseken

A rendőrök gumilövedékekkel is lőtték a tüntetőket.

Hongkong soron kívüli kormányrendeletben tiltja be az arcmaszk viselését nyilvános összejöveteleken, írta a Bloomberg a TVB csatorna hírére hivatkozva.

A soron kívüli rendeletet - amilyet már fél évszázada nem hozott a hongkongi vezetés - azután hozták meg, hogy a kínai nemzeti ünnep miatt folytatódott tüntetéseken összecsapás is volt a rendőrök és a tüntetők között. A feszültség egyre nagyobb, a tüntetésen a rendőrség már éles lőszert is használt egy férfivel szemben, és könnygázt és vízágyút is bevetettek a hatóságok.

A tüntetők több helyen barikádokat emeltek, néhányan Molotov-koktélokkal támadtak vissza, emiatt sok helyen lángoltak az utcák. A lassan négy hónapja tartó hongkongi tüntetéshullámot eredetileg a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltotta ki, mely alapján Hongkong bűnügyi eljárás esetén gyanúsítottakat adhatott volna ki Kínának. Carrie Lam hongkongi kormányzó szeptember elején visszavonta ugyan a tervezetet, de a megmozdulások addigra már általánosabb Kína-ellenes és demokráciapárti demonstrációkká váltak.