Leégett az osgyáni várkastély tetőszerkezete

Kigyulladt és teljesen leégett a szlovákiai osgyáni várkastély tetőszerkezete csütörtök délután, írja az Új Szó. Helyi szemtanúk szerint a tető több helyen kezdett el égni egyszerre.

Az oltáson közel húsz tűzoltó dolgozott.

A lap szerint a kastély körül tavasszal több alkalommal is gyújtogattak már, a rendőrség az ötödik alkalommal fogta el a tettest.

Osgyán a szlovákiai Besztercebánya menyében van, közel Rimaszombathoz.

A kastélyt mintegy nyolcvan méter magas dombra építették a 16. században, egy korábbi, 13. századi kerek sarokbástyás vár alapjaira. Egy időre a husziták is elfoglalták, őket Corvin Mátyás űzte ki 1460-ban. Majd a hajdúk foglalták el a Bocskai-felkelésben 1604-ben. Majd több család kezén is átvándorolt, míg el nem érkezett a második világháború, amikor a német csapatok helyezkedtek el a várkastély fölötti stratégiai helyen. 1946-ban romániai menekültek laktak itt egy ideig, de utána teljesen lakhatatlanná vált. A következő években néhány kisebb renoválást végeztek ugyan rajta, de ezek épp csak a végleges leromlástól mentették meg az épületet. A rendszerváltás után, 1992-ben került Osgyán község birtokába, majd újra tulajdonosváltások következtek, akik közül valaki szállodát is tervezett bele, de ebből nem lett semmi. Azóta is csak omladozik, írja az Új Szó.