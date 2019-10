„Tudta, hogy mi vár rá a hegyen, de azt nekünk soha nem részletezte”

Az Indiában eltűnt magyar hegymászó családja már felvette a kapcsolatot az indiai nagykövetséggel és az utat szervező irodával, de még így is rettenetesen kevés információ jut el hozzájuk a mentésről. Wittek Péter vasárnap 5000 méter magasságban tűnt el, amikor a Himalája indiai szakaszán fekvő Trisul hegycsúcsot próbálta megmászni.

A 37 éves hegymászó édesapja az Indexnek arról beszélt, hogy fia tapasztalt hegymászónak számított, egyetemista kora óta járta a világot és több csúcsot is meghódított. Most is egy összeszokott – vietnami, mauritiusi és szingapúri hegymászókból álló – csapattal mászott, és a jelenlegi információk szerint elérték a csúcsot. Vasárnap már lefelé tartottak, amikor a hatfős csapatból két hegymászót lavina sodort el.

Egyikőjük ki tudta ásni magát, és így megmenekült, de Péterről azóta sincs hír. Reménykedünk, hogy életben van és várja a mentőcsapatokat

– mondta Wittek János, a hegymászó édesapja.

A férfi szerint Péter fizikailag és mentálisan is nagyon jó állapotban volt. Tisztában vannak ugyanakkor azzal, hogy az idő múlásával az ő esélyei is csökkenek. Apa és fia utoljára májusban találkoztak: Torontó és Budapest között félúton, Izlandon töltöttek pár napot, ahol az édesapa születésnapját ünnepelték. Akkor is szóba került az indiai mászóexpedíció, amire Péter intenzíven készült. Súlyokkal futott, rendszeresen edzett.

Ő pontosan tudta, hogy mi vár rá egy-egy ilyen mászás alkalmával, de ezeket egyébként soha nem részletezte a családnak. Tele volt tervekkel, a barátnőjével éppen most költöztek volna össze. Talán ezért is jött szóba a családalapítás, a fontossági sorrend, hogy gyereket vállalni legalább akkora kihívás, mint megmászni egy hegyet. De ő csak mosolygott és azt mondta, hogy hívja a természet

– folytatta az édesapa.

Wittek Péter matematika és informatika szakon végzett egyetemet, és Szingapúrban PhD-zett. 2018 óta a Torontói Egyetemen dolgozik egyetemi docensként kvantumfizikai gépitanulás-algoritmusokon, ebben a témakörben könyvet is írt. Ezen kívül számos más kutatásban vesz részt data science, mesterséges intelligencia és elméleti fizika témakörben. Édesapja szerint soha nem akart hazajönni, mert mint mondta, úgy tudott fejlődni, ha járta a világot.

Ilyen szellemi fokú munka mellett számára a hegymászás jelentette a teljes kikapcsolódást

– tette hozzá az édesapa.

Wittek János úgy tudja, hogy a mentőcsapatok csütörtök magasságában érnek arra a területre, ahol a lavina maga alá temette a magyar hegymászót. A mentésben az indiai légierő egyik helikoptere is részt vesz, igaz a rossz időjárási körülmények nagyban befolyásolják, hogy egyáltalán fel tud-e szállni. ”



Fotó: Facebook Wittek Péter

Az öt másik hegymászó egyébként már elérte az alaptábort, ők arra várnak, hogy hazainduljanak. Wittek Péter családja pedig továbbra is abból a kevés információból próbálja életben tartani a reményt, amennyi kintről érkezik a mentőcsapatok munkájáról.