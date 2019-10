Az EU-nak így nem elfogadható Boris Johnson brexit-javaslata

Még fontos kérdések maradtak nyitva Boris Johnson brexit-javaslata után. Sokat kell dolgozni az október 17-18-i csúcs előtt"

- írta Mark Rutte holland miniszterelnök Twitter-üzenetében, miután szombaton telefonon beszélt Boris Johnson brit miniszterelnökkel.

A Politico elemzése szerint a brit kormányfő az elmúlt napokban a szokásos brit üzenetet tolmácsolta,

vagy elfogadják az én javaslatomat, vagy jöhet a no-deal brexit"

- mondta.

May is megpróbálta

Ezt az üzenetet fogalmazta meg korábban Theresa May kormányfő is, de ő már megbukott. A korábbi ilyen helyzettel szemben annyiban más a helyzet, hogy May javaslatát elsősorban a brit politika nem tudta elfogadni, Johnson javaslatáról pedig az unió egyik vezető politikusa mondta, hogy "nem".

A holland miniszterelnök ugyanis határozottan rögzítette, hogy szerinte Boris Johnson javaslata az uniónak nem elfogadható.

Mint ismeretes, a fő nehézséget az ír határ kérdése jelenti. Az észak-ír konfliktust lezáró, úgynevezett nagypénteki egyezmény szerint az Ír-szigeten, Írország és Észak-Írország között nem lehet fizikai határellenőrzés.

Mindezzel ma nincs is gond, más unión belüli határokon sem kell semmit ellenőrizni. Igen ám, de ha a britek mennek, az írek maradnak, akkor vámhatár keletkezik az unió és a nem-unió között.

Felmerülhetne persze az is, hogy az Ír-szigeten ne legyen ellenőrzés, viszont legyen később, vagyis amikor az áru Írországból, vagy Észak-Írországból megérkezik Angliába, Walesbe, vagy Skóciába, azaz Nagy-Britanniába.

Csakhogy Észak-Írország ugyanúgy, mint Nagy-Britannia az Egyesült Királyság tagja és különösen az észak-ír unionisták nagyon nem szeretnék, ha rájuk más státusz vonatkozna, mint az Egyesült Királyság más részeire.

Sportkáosz

Mindez amúgy is rettentő érzékeny kérdés, a sportban például teljes a káosz,

a futball, vagy a rögbi vébén külön indulhat Anglia, Wales, Skócia, Észak-Írország és Írország,

más sportágakban United Kingdom, vagyis Egyesült Királyság csapat a áll rajthoz,

de hogy még nagyobb legyen a káosz az olimpián Team GB, azaz Nagy-Britannia indul és az észak-ír unionisták legnagyobb felháborodására a legtöbb észak-ír sportoló Írország csapatában indul.

Torkukon akadt

A brexit megszavazása után tehát a britek nagyon nehezen eszik meg azt, amit főztek, és Rutte szavai alapján az unió sem fogja megkönnyíteni a dolgukat.

Johnson ugyanis azzal érvelt, hogy az ír határforgalom eleve nem lényeges, és meg lehetne úgy oldani, hogy csak később és kisebb ellenőrzés és regisztráció zajlik majd.

Fotó: Isabel Infantes / AFP Boris Johnson

A brit javaslat szerint Észak-Írország a brit EU-tagság megszűnését követő átmeneti időszak után nem az EU vámuniójának, hanem teljes mértékben az Egyesült Királyság vámtérségének tagja lenne, ez idáig egyértelmű, de Johnson szerint mindez összeegyeztethető azzal a célkitűzéssel, hogy az ír-északír határ a brexit után is nyitott maradjon.

csakhogy az unió szeretné komolyan venni a határait, számára ez elfogadhatatlan.

Johnsonnak a backstop sem jó

Johnsonnak az is fontos, hogy semmiképpen se tűnjön úgy, mintha ő csak visszatáncolna Theresa May korábbi, úgynevezett backstop-javaslatához, amely szerint az Egyesült Királyság egy része, vagyis Észak-Írország egységes vámrendszerben maradna az Európai Unióval. Johnson szerint a területi integritás nem enged ilyen vegyes megoldásokat.

Az EU-nak is több baja van, például a Johnson-javaslat szerint az észak-írországi parlament időnként felülvizsgálhatná a megállapodást.

Ilyen tárgyalási helyzetből megint vagy a halasztás, vagy a nagy összeveszés következhet csak.