Újabb amerikai hírszerző élt panasszal Trump ellen

Újabb panasztevő jelentkezett a Donald Trump amerikai elnök elleni alkotmányos vádemelési eljárásban, írja a CNN: az első visszaélést bejelentő személy (azaz whistleblower) jogi képviseletét ellátó Mark Zaid ugyanis vasárnap azt nyilatkozta, hogy egy második bejelentőt is ő képvisel az ügyben.

A hírtelevízió riportja szerint a második személy az amerikai hírszerzésnek dolgozott, feletteseivel pedig már beszélt Trump telefonbeszélgetéses ügye kapcsán – hivatalosan viszont nem tett panaszt. Andrew Bakaj, a panasztevők jogi képviseletét ellátó másik ügyvéd a CNN-nek azt mondta, az első hivatalos bejelentés tartalmazza a második whistleblower panaszát is.

Konkrétumokat viszont sem Zaid, sem Bakaj nem árult el arról, hogy mivel kapcsolatban tett bejelentést az újabb panasztevő. A BBC szerint az ügyben létrehozott demokrata többségű vizsgálóbizottság abban reménykedik, hogy

a mostani panasztevő személyesen is jelen lehetett Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júliusi telefonbeszélgetésénél,

vagy legalábbis több információval szolgálhat az eddigieknél. A telefonbeszélgetésről kiadott leirat ugyanis a nyomozók szerint hiányos, több részletet is kihagyhattak belőle, emiatt pedig a Fehér Ház is idézést kapott a Trump elnök elleni vizsgálatban.

A The New York Times egyébként már pénteken arról írt, hogy újabb személy nyújthat be panaszt a Trump elnök elleni vizsgálatban. Zaid viszont vasárnapi nyilatkozataiban nem tudta megerősíteni, hogy a Times pénteki riportjában a védencéről, vagy egy harmadik személyről lenne szó.

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata házelnöke még szeptember végén jelentette be, hogy megindítják Trump ellen a vádemelési (impeachment) eljárást. Pár nappal előtte ugyanis a CIA egyik ügynöke (az első whistleblower) jelentette felettesének, hogy az amerikai elnök nyomást gyakorolhatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre. Július 25-i harmincperces telefonbeszélgetésük alatt ugyanis Trump nyolc alkalommal kérte arra az ukrán elnököt, hogy indítson vizsgálatot legfőbb demokrata ellenfelének, Joe Biden volt alelnöknek és fiának ukrajnai ügyleteivel kapcsolatban.

A 2020-as újraválasztásáért küzdő republikánus elnök ezzel hivatali visszaélést követett el a demokraták szerint, mert hatalmát Bidenék lejáratásának céljából saját javára használhatta fel. Emellett azzal is vádolják Trumpot, hogy katonai segélyek visszatartásával próbált meg nyomást gyakorolni Ukrajnára. Az üggyel ebben a cikkben foglalkoztunk részletesen.