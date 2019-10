Külföldi párok és egyedülálló nők is megszállhatnak szaúd-arábiai szállodákban

Külföldi, nem házasságban élő párok, sőt, nők is foglalhatnak szobát maguknak a szaúd-arábiai szállodákban, írja a BBC.

Korábban a pároknak igazolniuk kellett, hogy házasságban élnek, mielőtt szobát kaptak volna, de ezt most a külföldieknek elengedték. Nők is foglalhatnak egyedül szobát, ez viszont nem csak a turistákra, hanem a szaúdi nőkre is vonatkozik.

Szeptember 27-től turisták is utazhatnak a királyságba. 49 ország – az EU, Észak-Amerika, Távol-Kelet több országa – került fel a vízumszerzésre jogosultak listájára. Mekkát és Medinát a nem muszlimok továbbra sem látogathatják, oda továbbra is csak zarándokokként juthatnak külföldiek, feltéve, ha muszlimok.

Igazán komoly változás viszont, hogy az országba – ahol néhány éve vezethetnek autót a nők is – ezentúl férfi kíséret nélkül is utazhatnak nők. Sőt, még fekete lepelbe – abajába – sem kell burkolózniuk, csupán a szerény viseletet követelik meg tőlük az országban, beleértve a strandokat is. Az alkoholtilalom továbbra is érvényben marad.

A turizmust kiemelt ágazatként kezeli Mohamed bin Szalmán trónörökös a hiányzó infrastruktúra ellenére. A trónörökös, miközben az ország fokozatos társadalmi modernizálásának hívének mutatkozik, a fennálló rendszer kritikusainak meggyilkolásától sem riad vissza, ahogyan azt Hasogdzsi brutális megölése bizonyítja. A gyilkosságot végül a trónörökös kénytelen volt elismerni .