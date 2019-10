Szétkapták a hongkongi tüntetők a metrót, de részlegesen már működik a rendszer

A hongkongi metró 93 állomásából csupán 45 működik majd - - közölte a helyi közlekedési vállalat, az MTR (Mass Transit Railway). Ennek oka, hogy pénteken a hálózat több állomását is támadás érte - írja az MTI. Miután a tiltakozók több állomást is felgyújtottak, most a helyreállításhoz idő kell, hogy a be- és kijáratokban, jegykezelő berendezésekben és más eszközökben keletkezett károkat kijavítsák. A tíz különböző vonalból álló hongkongi metró (igaz van olyan vonal, mint a Disneylandbe vezető, amelynek két állomása van csak) szombaton teljesen leállt.

Fotó: Mohd Rasfan / AFP Egy család a lezárt metróállomás előtt Hongkongban vasárnap

Pénteken rendkívül heves tüntetések voltak a Kínához tartozó városállamban azt követően, hogy az amúgy is gyűlölt "helytartó", vagyis Carrie Lam hongkongi kormányzó bejelentette:

tilos lesz az arcot eltakaró maszkot viselni az illegális és engedély nélküli tüntetéseken.

A tiltakozók gyújtópalackokat dobáltak, barikádokat emeltek és kirakatokat törtek be, összecsaptak a rendőrökkel. A hatósági emberek megsebesítettek egy 14 éves fiút a tiltakozó tömegben.

A városban hónapok óta tüntetnek az erősödő kínai befolyás ellen, demokratikus reformokat és a kormányzó távozását sürgetve. Kedden, a Kínai Népköztársaság megalakulásának 70. évfordulóján is heves, erőszakba torkolló megmozdulások voltak több helyszínen. Több ezren vonultak az utcákra azt követelve a Kínai Kommunista Párttól, hogy adja vissza a hatalmat a népnek.

A hongkongi metró amúgy a világ egyik legfejlettebb hálózata, egyedül az idegesítő, hogy az egyes vonalak, amelyeket színek jeleznek szinte megkülönböztethetetlenek, hiszen például van kék, sötétebb kék és türkiszkék, illetve lila és kicsit világosabb lila vonal is.