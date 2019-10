100 halott és 6000 sérült után elítélte az iraki elnök a tüntetők és sajtó elleni erőszakot

A bagdadi kormány hárítja a felelősséget, és jóléti intézkedésekkel próbálkozik. A tüntetők viszont vasárnap is folytatták a harcot.

Barhám Száleh iraki elnök hétfőn az állami televízióban közvetített beszédében elítélte a sajtóval, valamint a kormányellenes megmozdulásokon a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakot, egyúttal felszólította a biztonsági erőket, hogy tartsa tiszteletben minden iraki állampolgár jogait.

Az államfő a beszédében kormányátalakítást és reformokat, a többi között választójogi reformot sürgetett a tüntetők követeléseinek kielégítésére, és közölte, hogy kártérítést kell nyújtani az erőszakba fordult tüntetések áldozatainak és hozzátartozóiknak.

A nap folyamán mintegy 200-an tüntettek a főváros Szadrváros nevű keleti síita kerületében. Korábban Ádil Abdel Mahdi iraki miniszterelnök felszólította a hadsereg vezetését, hogy vonják ki a katonákat Szadrvárosból, és helyettük a rendőrség vegye át a kerület ellenőrzését, mert Mahdi szerint a hadsereg túlzó erőszakot alkalmazott a tüntetőkkel szemben. Iraki biztonsági források szerint tizennégy tüntető vesztette életét és 62-en megsebesültek a hadsereg és aktivisták összecsapásaiban hétfőre virradóra.

A zavargások egyik újabb fejleményeként támadás érte a sajtóorgánumokat is. Maszkos fegyveresek lerohanták a hétvégén az al-Arabíja szaúdi pánarab televízió bagdadi székhelyét, megverték a tévé munkatársait és tönkrezúzták a berendezéseit is, mielőtt elmenekültek volna a helyszínről. Hasonló támadás érte a tüntetésekről beszámoló Dazsla és az NRT kereskedelmi televíziókat is, írja az MTI.

Irak több városában kedd óta zajlanak tüntetések a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és a hiányos közszolgáltatások miatt. Eddig legalább százan vesztették életüket és több mint hatezren megsebesültek.