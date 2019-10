79 éves korábban vallotta be 93 nő meggyilkolását Amerika legaktívabb sorozatgyilkosa

Hosszú évek nyomozása után vasárnap az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI, bejelentette, hogy Samuel Little – akit régóta gyanúsítanak számos nő meggyilkolásával – beismerte, hogy öt évtized alatt 93 nőt gyilkolt meg, amiből 50-et sikerült a hatóságnak is igazolnia, de az FBI szerint a többi gyilkosságra vonatkozó vallomás is hitelesnek tűnik, írja a New York Times. Little februárban kezdett beszélni, bár akkor még csak 90 gyilkosságot ismert be, és csak 34-ről lehetett tudni, hogy valóban hiteles a vallomás.

A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, amit megnehezít, hogy a 79 éves Little egészségállapota, és ezáltal az – egyébként meglepően pontos – emlékezőképessége is egyre romlik. Az FBI a nyilvánosság segítségét kéri az azonosításban, ugyanis Little több meggyilkolt nőről vázlatos rajzot is készített, valamint elmondta, hogy merrefelé történtek a gyilkosságok, a rajzok közül öt személyt még mindig nem sikerült beazonosítani..

Little – bár már egy ide a kaliforniai állami börtönben töltötte a büntetését más ügyek miatt – egészen idén februárig nem vallott be egy gyilkosságot sem, azonban az elmúlt fél évben

egy James Holland nevű texas ranger 700 órányi interjút készített a sorozatgyilkossal, amely során sikerült elérnie, hogy Little bevalljon 93 gyilkosságot.

A gyilkos főleg perifériára szorult nőkre utazott, prostituáltakra, drogfüggőkre, akiknek az eltűnése nem keltett nagy feltűnést, így tudta évtizedeken át folytatni a gyilkosságokat komolyabb következmények nélkül.

Az ügyet felgöngyölítő Holland elmondta, hogy Little sikeréhez hozzájárult páratlan intellektusa is, ugyanis a gyilkos – akit Holland “megátalkodottan okosnak” nevezett – sokszor egészen meglepő részletekre is emlékezett az ügyekkel kapcsolatban. Little például emlékezett egy szokatlan formájú boltívre, amit egy 1979-ben elkövetett gyilkosság közben látott, mikor a vallomás alapján a nyomozók kimentek a helyszínre, azt látták, hogy a gyilkos leírása valóban hiteles volt a helyszínről 40 év távlatából is.

Little hosszú évekig megúszta a felelősségre vonást, ugyanis sokszor nem senki nem jelentette be az áldozatok eltűnését. Bár Little a vallomás idején már életfogytiglani börtönbüntetését töltötte, Christine Palazzolo, az FBI bűnügyi elemzője szerint fontos, hogy fény derült az igazságra, és sikerült számos régóta megoldatlan ügy végére pontot tenni.

Egyesült Államok eddigi legtöbb áldozatot szedő sorozatgyilkosa Gary Ridgway volt. Őt a seattle-i Green River Killerként emlegetik, és végül 49 ember meggyilkolása miatt ítélték el, de ő korábban azt állította, hogy 71 emberrel végzett, mindegyik áldozat nő volt. Ted Bundyt harminc évvel ezelőtt végezték ki, legalább 30 fiatal nő halt meg, mire kiderült, hogy Bundy egy pszichopata sorozatgyilkos. Hivatalosan 30 gyilkosságot vallott be.