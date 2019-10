Trump beavatkozásra kérhette egy vádeljárásban előző külügyminiszterét

Donald Trump egy 2017-es találkozón arra próbálta rávenni akkori külügyminiszterét, Rex Tillersont, hogy győzze meg az igazságügyi minisztériumot, ejtsék a vádakat egy iráni–török aranykereskedő ellen, akit Rudy Guiliani képviselt, írja a Bloomberg a megbeszélésre rálátó három forrásra hivatkozva.

A források szerint Tillerson visszautasította a kérést, ami szerinte beavatkozást jelentett volna a Reza Zarrab ügyében folyó vizsgálatba. Állítólag a megbeszélésen jelenlévő más kormánytagok is megrökönyödtek a kérésen.

Zarrab ellen azért folyt eljárás egy New York-i bíróságon, mert azzal vádolták, hogy megpróbálta kikerülni az Irán elleni amerikai szankciókat. Az ügyében Giulianit fogadta fel ügyvédjeként. Most Giuliani Trump egyik jogi tanácsadója is.

Tillerson az ovális irodán kívül jelezte a kifogásait John Kelly akkori kabinetfőnöknek is, hangsúlyozva, hogy a kérés törvénytelen lenne.

A Fehér Ház nem kommentálta a Bloomberg értesülését. Az ügyre rálátó forrás pedig azt mondta, hogy az igazságügyi minisztérium nem gondolkozott azon, hogy ejtse az ügyet.