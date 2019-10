Elaltatták az áldozatok éberségét, és ők is elkövettek szexuális visszaéléseket

Azután is elfogadták a dollármilliós adományait, hogy már tudták: pedofil. És még próbálták is eltitkolni az egészet. Nem sikerült.

A kiskorú prostituáltakból hálózatot építő Jeffrey Epstein ügyfelei között lehetett II. Erzsébet egyik fia is. A brit titkosszolgálat most egy Moszkvába menekült floridai exrendőrtől, BadVolftól retteg, aki sokat tudhat az ügyben. A fő kérdés, hogy ebből mennyit ad át a Kremlnek.

Jefrrey Epstein augusztusi öngyilkossága nem jelentette azt, hogy véget is ér a nyomozás a milliárdos fiatalkorú lányokat használó szexhálózata ügyében. Az elszámoltatástól most félnivalója legfőképp azoknak a nőknek van, akik folyamatosan biztosították Epsteinéknek az utánpótlást áldozatokból, és a férfi szavára a szexuális visszaélésekben is részt vettek. Egyesek azzal védekezhetnek, hogy a tetteik az elszenvedett traumák következményei voltak, egykor ők is áldozatként kezdték.