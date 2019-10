Majdnem amerikaiakat találtak el a törökök Szíriában

Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek Szíria északi részén, Kobáni közelében. Az eset olyan területen történt, amelyről a török erők tudták, hogy amerikai katonák is vannak ott – írja az MTI a Pentagon szombat hajnali bejelentése nyomán. Egyetlen amerikai katona sem sérült meg, a lövedékek pár száz méterre tőlük csapódtak be, és az amerikai katonák nem vonultak vissza Kobáni érintett térségéből.

Washington szerint Törökországnak óvakodnia kell az olyan lépésektől, melyek amerikai védekező akciót válthatnak ki. A törökök azt mondják, hogy nem az amerikai katonák voltak a tüzérségi tűz célpontjai.

Emmanuel Macron francia elnök péntek éjjel telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, és azt mondta, hogy az észak-szíriai török offenzívának a lehető leghamarabb véget kell vetni. A legfontosabb szerinte annak megakadályozása, hogy az Iszlám Állam újra talpra álljon, ezért támogatni kell azokat, akik a nyugati koalíció oldalán harcoltak a terroristák ellen.

A török elnök pénteken viszont leszögezte, hogy a nemzetközi bírálatok és aggodalmak ellenére folytatódik az offenzíva, ami miatt már eddig mintegy százezer polgári lakosnak kellett elhagynia az otthonát. A török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) szerdán támadta meg a kurdokat Északkelet-Szíriában, „terrorveszély elhárítására” hivatkozva. A beavatkozást az európai államok elítélték – az EU hivatalosan viszont nem tudta szankcionálni a a magyar vétó miatt; Szijjártó Péter külügyminiszter szerint ugyanis a magyar kormány helyesli a törökök tervét –, az amerikai politikai felemásan reagált rá.

Közben washingtoni képviselők törvényjavaslatot nyújtottak be, amely szankciókat léptetne életbe Törökországgal szemben Ankara északkelet-szíriai offenzívája miatt. A képviselőház külügyi bizottságának elnöke, a demokrata párti Eliot Engel és a bizottság rangidős republikánus politikusa, Mike McCaul által beterjesztett javaslat azokat a török kormányzati politikusokat sújtaná büntetőintézkedésekkel, akiknek közük van az offenzívához, emellett a török védelmi ipart finanszírozó pénzintézeteket is szankcionálná. A javaslat ezzel egy időben fegyverembargót rendelne el Törökországgal szemben.

Grafika: Aradi László Forrás: BBC

Engel és McCaul korábban már olyan határozati javaslatot is benyújtott, amely az Egyesült Államok támogatásáról biztosítja a kurdokat és elismeri szerepüket az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben. A javaslat felszólítja Törökországot, hogy azonnal hagyja abba katonai műveleteit Északkelet-Szíriában, az amerikai kormányt pedig, hogy álljon ki az erőszak sújtotta kurdok mellett.