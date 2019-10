Japán szupertájfun: egy nap alatt annyi eső, mint nálunk két évben

Súlyos esőzést, árvizeket és áramkimaradásokat okozott Japánban a Hagibisz tájfun, amely szombat este csapott le az országra, és keresztülvonult a főváros, Tokió felett is. A Kyodo hírügynökség vasárnapi délutáni összesítése szerint legkevesebb 19 ember vesztette életét és 16-an tűntek el a viharban. A sérültek számát száz körülre teszik a hatóságok.

Az előrejelzések arról szóltak, hogy ez lehet a legpusztítóbb vihar Japánban 1958 óta, amikor egy még erősebb tájfun 1200 ember életét követelte. Most jóval nagyobb készültség és sokkal erősebb épületek várták a vihart, mint hatvan éve, a tájfun ereje pedig csökkent, mire Tokióba ért, így a fővárosban és más, nagyvárosi területeken relatíve mérsékelt károkkal járt.

Ugyanakkor a vidéki földcsuszamlások és a megáradt folyók így is súlyos pusztítást okoztak. Mivel még nagy területek vannak víz alatt, a hatóságok szerint az áldozatok száma tovább növekedhet a következő napokban.

A tájfun közepe szombat este hét óra körül érte el Japán legnagyobb szigetét, Honsút, de a vihar több száz kilométeres kiterjedése miatt már a reggeli óráktól heves esőzések kísérték érkezését. A 216 kilométer/órás széllökéseket hozó vihar az ország középső részén, Tokiótól valamivel nyugatra ért földet, majd a fővároson keresztül északra, Fukusima irányába haladt tovább.

A legtöbb eső a Fudzsi és Tokió között lévő hegyi üdülőhelyen, Hakonéban esett, ahol 24 óra alatt 939,5 milliméter csapadékot mértek. Ez nagyjából másfél-két évnyi budapesti esőmennyiségnek felel meg.

De a vihar által érintett más területeken is leesett jó fél méternyi eső, ami az éves magyarországi átlag körül van. A tájfun az ország tizenkét prefektúrájában, összesen 48 helyen okozott földcsuszamlást. A heves esőzések következtében kilenc folyón volt gátszakadás, további 77 helyen jelentettek áradást. Több helyen le kellett ereszteni a gátakat, hogy ne törjenek át. Országszerte mintegy félmillió háztartás maradt áram nélkül.

Üres polcok, áradó folyók

Szombaton Tokióban és környékén a boltok döntő többsége bezárt, a vasút- és metróvonalak szinte egyáltalán nem üzemeltek, a két tokiói reptéren teljesen leállt a forgalom, több mint ezer járatot töröltek. Lefújták a japán Forma-1-es nagydíj szombati időmérőit, valamint a szintén a szigetországban zajló rögbi-világbajnokságon három meccset is. A tokiói Disneyland a 2011-es földrengés óta először zárt be, a főváros utcái szinte teljesen kiürültek, bár beszámolók szerint elszórtan voltak olyanok, akik kimerészkedtek a tájfun idején is.

A vihar érkezése előtti napokban Tokióban és környékén számos helyen elfogyott a boltok polcairól a palackozott víz, az instant ramen és az egyéb gyors kalóriaforrások, egyes helyeken még csipszből is kifogytak, de teljesen üres húspolcokkal is lehetett találkozni.

A hatóságok a tájfun előtt mintegy 6-7 millió embernek tanácsolták, hogy hagyja el otthonát, de sajtóhírek szerint közülük mindössze 50 ezren töltötték az estét evakuációs központokban.

Az áradások Naganóban, az 1998-as téli olimpia helyszínén voltak a legsúlyosabbak. A hegyvidéki területen a Csikuma-folyó áttörte a töltést, egyes lakóövezetek kettő-ötméteres víz alá kerültek. A városban legalább hét Sinkanszen-szerelvényt, egy szennyvíztisztítót és egy idősek otthonát is elöntött a víz. A hadsereg vasárnap helikopterekkel menekítette a házuk erkélyén és tetején ragadt embereket. A hadsereg 27 ezer katonát mozgósított mentőakciók és helyreállítási munkálatok keretében, a kormány válságstábot állított fel.

A Tokió és Kavaszaki határán húzódó Tama-folyó vízzel és iszappal öntötte el az alacsonyabban fekvő part menti utcákat, de a fővárostól északra lévő Szaitamában és Fukusimában is megáradtak a folyók, az ár autókat sodort el, sok lakóház, ültetvények és raktárak kerültek víz alá. A 2011-ben atomkatasztrófát szenvedett Fukusima-1 erőműben az esőzések idején “abnormális” értékeket mutattak a vízszintet mérő műszerek. A létesítményben jelenleg is tart a vihar utáni kárfelmérés, bár a jelek szerint nem történt számottevő kár.

Helyreállt a közlekedés

A Tokió keleti szomszédságában lévő Csiba prefektúrában tornádó pusztított, amely tucatnyi házat összedöntött és több tucatnyit súlyosan megrongált. A forgószél okozta a tájfun első halálesetét is, amikor felborított egy autót. A kora esti órákban Csiba partjainál egy 5,7-es erősségű földrengés is lecsapott, amely Tokióban is megrengette a falakat. A prefektúra már az előző, szeptemberben lecsapó Faxai tájfunt is megszenvedte, amely 30 ezer otthont rongált meg és jelentős áramkimaradásokat okozott a területen. A helyreállítási munkálatok még tartottak, amikor a következő tájfun megérkezett.

A Tokiótól északra lévő Gunmában négy ember halt meg, miután házukat elsodorta egy földcsuszamlás. Kavaszakiban, Tokiótól délre egy 60 éves férfit holttestét egy eltöntött lakásban találták meg. A Tokiói-öbölben egy panamai zászló alatt hajózó teherhajó elsüllyedt, a legénység egy tagja meghalt, heten eltűntek. A halálos áldozatok többsége Tokiótól északra, vidéki területeken vesztette életét.

Tokióban mindenesetre vasárnap délelőttre helyreállt a közlekedés, a legtöbb gyorsvonat és repülőjárat is menetrend szerint indult és érkezett a fővárosba, ahol vasárnap reggelre a tájfunok után szokásos verőfényes napsütés és 28 fokos meleg kerekedett. A vihar ereje vasárnapra jelentősen csökkent, és az ország északi részén visszatért az óceán felé, a meteorológiai szolgálat mindenhol feloldotta a figyelmeztetéseket. Mindazonáltal a hatóságok szerint a károk felmérése még egy ideig el fog tartani, és a további gátszakadások veszélye sem múlt még el teljesen.

(Borítókép: Légifelvétel a duzzadt Akiyama folyóról / AFP)