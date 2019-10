Élve eltemetett újszülött kislányt találtak Indiában

Élve találták rá egy csecsemőre, akit egy agyagedényben temettek el nagyjából 90 centi mélyen a föld alá India északi részén, írja a BBC.

A helyi rendőrfőnök arról számolt be, hogy a még életben lévő újszülöttre egy falubeli bukkant rá, aki saját, születés után néhány perccel elhunyt kislányát készült eltemetni. Az életben maradt csecsemőt ezután kórházba vitték és most is ott kezelik.

A rendőrség nyomoz, elsősorban a kislány szültei próbálják megtalálni. Azt feltételezik ugyanis, hogy bárki is temette el élve az újszülöttet, az csak a szülők beleegyezésével cselekedhetett.

Indiában évente több százezer gyermek hal meg, csak azért, mert lánynak született. A lánygyermekekre sokan tekintenek anyagi teherként, különösen a legszegényebb rétegekben. A sokan már akkor elvetetik a magzatukat, amikor illegális nemmeghatározó klinikákon kiderül, hogy kislányt várnak. Azonban a BBC szerint továbbra sem számít ritkaságnak, hogy a születés után ölik meg az újszülött kislányokat.