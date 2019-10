30 év börtönt kapott a női terrorkommandó vezetője Párizsban

Huszonöt, illetve harminc év szabadságvesztésre ítélték Párizsban hétfő este annak a Szíriából irányított női kommandónak a két vezetőjét, amely három évvel ezelőtt az Iszlám Állam terrorszervezet nevében pokolgépes merényletet próbált meg végrehajtani egy gázpalackokkal teli gépkocsival a Notre-Dame-katedrális közelében – írta az MTI.

A 2015. január óta 251 áldozatot követelő iszlamista merényletek közül ez volt első alkalom, hogy öt nőnek kellett az esküdtszék előtt felelnie egy dzsihadista merényletkísérletért, amely rávilágított arra, hogy nők is készen álltak támadást végrehajtani Franciaországban, miután a hatóságok megakadályozták őket abban, hogy Szíriában vagy Irakban csatlakozzanak az iszlamista harcosokhoz. A Franciaországban született és ott radikalizálódott nőket már a sikertelen merénylet előtt is nyilvántartották a hatóságok, amiért a harci területekre akartak elutazni.

A jelenleg 22 és 42 év közötti öt nő 2016. szeptember 4-re virradó éjjel Rachid Kassim francia dzsihadista utasítására próbált meg merényletsorozatot végrehajtani Párizsban.

Az algériai-francia állampolgárságú férfi 2012-ben távozott Franciaországból, hogy csatlakozzon az akkor az Irakban és Szíriában harcoló Iszlám Állam (IS) terrorszervezethez, s a hatóságok szerint az IS egyik legveszélyesebb francia nyelvű propagandistája lett. A férfi 2016-ban számtalanszor buzdította gyilkosságra követőit egy titkosított felületen, de a francia és az amerikai hatóságok szerint feltehetően 2017 februárjában, 30 évesen életét vesztette az iraki Moszulban egy bombázásban. Őt most távollétében és szimbolikusan életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

A vádirat szerint a vádlott nők közül ketten, a harminc évre elítélt Ines Madani és a 25 év börtönbüntetéssel sújtott Ornella Gilligmann parkolta le a Notre-Dame-katedrálissal szemben, a Szajnával párhuzamos egyik kis utcában található éttermek előtt a Peugeot 607-es típusú gépkocsit, amelyben hat gázpalack volt. A két nő azonban megijedt és elmenekült, mert azt hitte, hogy egy civil ruhás rendőr figyeli őket.

A menekülés előtt gázolajat öntöttek a gépjárműre, majd egy égő cigarettát dobtak rá, de nem történt robbanás, mert a gázolaj nehezen gyullad meg.

A vizsgálóbírók szerint „kizárólag a rosszul megválasztott üzemanyagnak köszönhető, hogy kudarcot vallott a kísérlet, amely akár vérfürdőbe is torkollhatott volna”.

A párizsi ügyészség vádirata szerint "a fiatal nőkből álló terrorista kommandó teljesen nyitott volt az IS halálos ideológiájára".

A muzulmán hitre felnőttként áttért Ornella Gilligmannt a sikertelen merénylet után két nappal, szeptember 6-án tartoztatták le Dél-Franciaországban.

A másik elkövető, Ines Madani a Szíriából őt irányító Rachid Kassim tanácsára egy másik fanatizált nőnél, Amel Sakaou-nál keresett menedéket.

A két nőhöz csatlakozott egy harmadik iszlamista nő, Sarah Hervouet, akit szintén Rachid Kassim irányított. Miután a három nő tudta, hogy a rendőrség a nyomukban van, szeptember 8-án konyhakésekkel felfegyverkezve elhagyták a lakást, majd a parkolóban megtámadták az őket előállítani próbáló rendőröket, akik közül az egyik rálőtt Ines Madanira és a lábán megsebesítette.

Madani mindkét társát húsz év szabadságvesztésre ítélték.

Az ötödik gyanúsított, Samia Chalel, aki közvetített a feltételezett elkövetők között, illetve Rachid Kassimot tájékoztatta arról, hogy nem sikerült a gázpalackos merénylet, öt év szabadságvesztést kapott.

Az öt nő közül a három évvel ezelőtt alig 18 éves Ines Madani a legfiatalabb, de ő volt a többi nő mentora, ő kapta a legsúlyosabb büntetést. A hatóságok már korábban nyilvántartották azért, mert különböző harci álneveken buzdított más nőket arra a közösségi oldalakon, hogy csatlakozzanak az iszlamista harcokhoz Szíriában. Köztük Ornella Gilligmannt, három gyerek anyját, aki csak a merényletkísérlet közben, a helyszínen értette meg, hogy az Abou Junayd nevű dzsihadista, akibe az interneten keresztül szerelmes lett, és aki miatt vállalta a terrortámadásban a részvételt, nem más, mint egy 18 éves lány, Ines Madani.

A nyomozás során a két nő egymásra hárította a felelősséget a támadás kiterveléséért és az akció irányításáért.