Az EU-csúcs előtti utolsó pillanatig húzzák a brexittárgyalásokat

Szerdán is folytatódtak a tárgyalások a brit kormány és az Európai Unió képviselői között Brüsszelben egy olyan új kilépési megállapodásról, amit a csütörtökön kezdődő EU-csúcson letehetnének a tagállami vezetők elé. Napközben több tagállami vezető és a britek oldaláról is jöttek bizakodó nyilatkozatok, de aztán este a Sky Newsnak és a BBC-nek is arról beszéltek brit kormányzati források, hogy szerdán már nem várható megállapodás.

A Sky News tudósítója szerint ettől még folytatódnak a tárgyalások, és az is lehet, hogy a brit kormánytagoknak csütörtök reggel küldik ki elfogadásra a megállapodást. A tagországok állam- és kormányfői majd délután gyűlnek össze a kétnapos EU-csúcsra Brüsszelben.

Michel Barnier, az EU brexitügyi főtárgyalója a tervek szerint már délután tájékoztatta volna az EU-hoz akkreditált nagyköveteket a tárgyalások állásáról, de a megbeszélést kétszer is el kellett halasztani a folytatódó egyeztetések miatt. Végül magyar idő szerint este nyolckor tartotta meg az eligazítást. „Dolgozunk, dolgozunk" – mondta távozásakor Barnier, amikor újságírók arról kérdezték, lesz-e új megállapodás.

A BBC úgy tudja, hogy Barnier arról beszélt, hogy szinte minden vitás kérdést sikerült megoldaniuk, azonban az áfa esetében felmerülő dilemmákról nem tudtak még megállapodni. A Reutersnek EU-s források viszont azt jelezték, hogy a megállapodás tervezete lényegében készen van, de a brit kormánynak még egyben jóvá kellene hagynia az egészet.

A Guardian tudósítója pedig azt is hozzátette, hogy egyelőre abban sem biztosak EU-s tisztviselők, hogy minden részlet elfogadható lesz-e a brit alsóházi képviselők többségének. Bármilyen megállapodást egyhangú döntéssel kell elfogadnia a tagállamoknak, de utána a brit parlamentnek is ratifikálnia kell. A Theresa May előző kormányfő alatt kialkudott megállapodást háromszor is visszadobták a képviselők.

Felpörgették az utolsó napokat

Johnson október elején állt elő új brexitjavaslatával, de az EU jelezte, hogy az az eredeti formájában nem lehet egy végleges megállapodás alapja. A tárgyalások a múlt hét elején is folytatódtak, de nem közeledtek az álláspontok. Sőt, már elkezdődött az egymásra mutogatás is, hogy ki lesz a felelős, ha nem sikerül megállapodni.

Aztán Boris Johnson és Leo Varadkar ír miniszterelnök találkozója után kezdtek megint arról beszélni, hogy van még lehetőség új brexitmegállapodásra. Kedden késő este már érkeztek olyan hírek is, hogy rettentő közel lehet a megegyezés. Azonban a Downing Street szóvivője szerda reggel is annyit mondott, hogy a megbeszélések konstruktívak maradtak, de még sok munka van hátra.

Szerdán is hasonlóan ellentmondó nyilatkozatok jelentek meg a különböző felektől. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke délután már kijelentette, hogy sikerült megegyezni a kilépési megállapodás alapjairól, és elméletileg csütörtökön el is fogadhatják ezt a megállapodást. „Elméletileg hét-nyolc órán belül minden világossá válhat" – mondta délután négy körül.

Boris Johnson szerdán késő délután tárgyalt a torykat támogató északír unionisták vezetőjével, kormányülést tartott, és a kemény brexitpárti konzervatívokkal is külön beszélt. A Downing Street hivatalosan annyit erősített meg, hogy Johnson elmondta: „van esély egy jó megállapodásra, de még nem tartanak ott, és maradtak megoldandó kérdések."

Brexitügyi miniszter: Tartanánk magunkat a törvényhez

Brit tudósítók azt is találgatták, hogy ha sikerül is végül a tárgyalódelegációknak kicsikarni megállapodást a csúcsig, akkor vajon csak egy politikai megegyezésre bólinthatnak rá első körben a tagállamok vezetői, vagy pedig a jogilag kötelező érvényű dokumentumra. Az ír miniszterelnök utalt arra is, hogy esetleg szükség lehet egy újabb EU-csúcsra is.

A brit kormány már kész szöveget akart a csütörtök-pénteki EU-csúcsra, mivel a brit képviselők korábban törvényben kötelezték arra Johnsont, hogy az október 31-i kilépési határidő újabb halasztását kérje az EU-tól, ha a szombati nap végéig nem szavaznak meg az alsóházban is egy EU-val elfogadott megállapodást, vagy az alsóház nem szavaz kifejezetten a rendezetlen brexit támogatásáról, amit már többször elutasított.

Stephen Barclay brexitügyi miniszter szerdán kijelentette, hogy a kormány tartani fogja magát a törvényhez. Azonban hozzátette, hogy az elsődleges céljuk az október 31-i kilépés biztosítása.

Szombaton jöhet a rendkívüli ülés

A brit kormány beadta az indítványt a korábban már jelzett szombati rendkívüli parlamenti ülés megtartásához, amin elvileg szavazhatnának egy megállapodásról, ha átmegy ilyen az EU-ban.

Johnson három nap alatt háromszor tárgyalt az északír unionisták vezetőjével, Arlene Fosterrel is, a DUP megnyerését ugyanis kulcsfontosságúnak tartják ahhoz, hogy bármilyen megállapodásnak esélye legyen átmenni az alsóházon. A kemény brexit-párti toryk közül is többen ehhez köthetik a szavazatukat. Azonban Johnsonnak mindenképpen szüksége lenne ellenzéki, vagy az általa a pártból kitett toryk szavazataira is, mivel nincs többsége az alsóházban.

Ellenzéki képviselők egy csoportja viszont jelezte, hogy csak abban az esetben támogatnának bármilyen új megállapodást, ha azt népszavazásra is bocsátják. A liberális demokraták be is adtak erről egy módosító javaslatot Johnson hétfőn ismertetett kormányprogramjához, amiről majd jövő héten szavazhat a brit parlament.