Erdoğan visszautasította az USA kérését a szíriai fegyverszünetre

Azt mondják, hirdessünk fegyverszünetet. Soha nem fogunk fegyverszünetet hirdetni

– mondta a török elnök, Recep Tayyip Erdoğan kedden, az amerikai alelnök és külügyminiszter közelgő látogatására reagálva.

Törökország október 9-én indította meg az észak-szíriai offenzívát a kurd fegyveresek kiszorításáért. Az elnök célja eredetileg egy biztonsági övezet létrehozása volt Északkelet-Szíriában. A zónát 450 kilométer hosszúra és 30 kilométer szélesre tervezték, ez a terület azonban kurd fennhatóság alatt áll. Erdoğan több mint 2 millió menekültet akarna visszatelepíteni a biztonsági övezetbe, a jelenleg Törökországban élő 4 millió menekült közül.

Az offenzíva kezdete óta az USA gazdasági szankciókat vezetett be Törökországgal szemben, az EU pedig fegyverszállítási korlátozás bevezetését kezdeményezte.

Azt próbálják ránk erőltetni, hogy állítsuk le az akciót. Szankciókat jelentenek be, de a célunk világos. Nem tartunk semmilyen szankciótól

– mondta Erdoğan.

A török elnök csütörtökön fog találkozni az USA alelönkével, Mike Pence-szel, és Mike Pompeo külügyminiszterrel, hogy az egyre inkább válságosnak tűnő helyzetről tárgyaljanak.

Eközben a kurdok orosz közvetítéssel megegyeztek a szíriai kormányerőkkel is, így már Bassár el-Aszad és Oroszország is segíti őket a Törökország ellen háborúban. Erdoğant Vlagyimir Putyin orosz elnök is felhívta szerdán, hogy az elkövetkezendő napokban látogassa meg, és tárgyaljanak a kialakult helyzetről.

Az összecsapásokban már több tucat civil meghalt, köztük a szíriai kurd közösség egyik politikai vezetője is, aki fegyvertelen volt, amikor a törökök kirángatták az autójából és agyonlőtték. A konfliktus miatt az ENSZ szerint már 160 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, és több mint 400 ezer civil veszélyeztetett.

