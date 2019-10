Elfogadták a brexitmegállapodást a tagországok vezetői az EU-csúcson

Cikkünk frissül.

Az uniós tagországok vezetői elfogadták az Egyesült Királyság kilépésének feltételeiről azt a megállapodást, amiről a brit kormány és az EU tárgyalódelegációja az utolsó pillanatban, csütörtök délelőtt megegyezett.

Brexit EU27 EUCO finished. Conclusions adopted. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) October 17, 2019

A tagországok döntése után, Donald Tusk az Európai Tanács, és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság közös sajtótájékoztatót tart.

„Ami tegnap letehetetlen volt még, ma valóra vált" – jelentette ki Donald Tusk. Szerinte azért tudtak egyezségre jutni, mert az Európai Bizottság is úgy ítélte, hogy az európai állampolgárok érdekeit szolgálja a megoldás, Írország is rábólintott, és Boris Johnson is hajlandó volt engedményt tenni. „Így nem lesz határellenőrzés és az egységes piac is rendben működhet" – értékelte a megállapodást.

Leo Varadkar ír miniszterelnök az EU egységének fontosságára hívta fel a figyelmet: „együtt megálljuk a helyünket, de megosztva elbukunk", és a Törökország és Kína jelentette politikai kihívásokra utalt. Varadkar megköszönte az EU támogatását, amit az „ő kis országának" nyújtott. A megállapodásról pedig elmondta, hogy az ír határról szóló korábbi megállapodás helyett újat kötöttek, amelyet csak az északír parlament változtathat meg.

Jean-Claude Junker, az Európai Bizottság leköszönő elnöke három nyelven – franciául, angolul és németül – szólalt meg, kiemelte, hogy az alku tiszteletben tartja a Nagy-Britanniában maradó 5 millió uniós állampolgár és az EU-ban élő 5 millió brit érdekeit is.

Az EU főtárgyalója, Michel Barnier egyszerre tekintett a jövőbe és a múltba, Winston Churchill brit miniszterelnököt dicsérte, és azt is kiemelte, hogy most jön az igazán fontos szakasz, amelyben a Nagy-Britannia és az EU válás utáni kapcsolatát rendezik majd.

A brit parlament jön

Kora délután Boris Johnson és Jean-Claude Juncker közös sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy „méltányos, kiegyensúlyozott és jó megállapodás” született. Juncker szerint a megállapodás egyszerre „védi meg az állampolgárok érdekeit és a közös piacot, és teremt békét és biztonságot.” A brit miniszterelnök dicsérte a megállapodáshoz vezető sok munkát és az eredményt, de inkább a belpolitikai üzenetekre koncentrált: „olyan brexitet sikerült elérnünk, ami megfelel az elvárásainknak.”

Johnson korábban a Twitteren azt is hozzátette, hogy ha a tagországok is jóváhagyják a csütörtökön kezdődő EU-csúcson a megállapodást, akkor „a brit parlamenten a sor, hogy véghezvigye a brexitet szombaton." A brit kormány akkorra rendkívüli parlamenti ülést tervez.

Miután a tagországok vezetői egyhangú döntéssel támogatták a megállapodást, azt még az Európai Parlamentnek és a brit parlamentnek is ratifikálnia kell. Theresa May előző brit kormányfő EU-val kialkudott, a tagországok által elfogadott megállapodását háromszor is visszadobták a brit képviselők.

A torykat a brit parlamentben támogató északír unionisták pedig csütörtök reggel bejelentették, hogy nem támogatják Boris Johnson brexitmegállapodási javaslatát, mert nem értenek egyet az abban foglalt, ír–északír határra vonatkozó vámszabály- és áfatervekkel.

JOHNSON ÉS JUNCKER BEJELENTÉSE UTÁN IS MEGERŐSÍTETTE A DUP, HOGY TOVÁBBRA IS ELUTASÍTJÁK A MOSTANI FORMÁJÁBAN A MEGÁLLAPODÁST.

Johnsonnak egyébként még az északírek támogatása esetén is mindenképpen szüksége lenne ellenzéki vagy az általa a pártból kitett toryk szavazataira is, mivel nincs többsége az alsóházban. Az ellenzéki pártok is ellene vannak az EU-val megkötött új megállapodásnak, de néhány munkáspárti képviselő már utalt kiszavazásra.

Pénteken vitát tartanak a brexitmegállapodásról a brit parlamentben, bármilyen szavazás majd a szombati ülésnapon jöhet.

A brit képviselők korábban törvényben kötelezték arra Johnsont, hogy az október 31-i kilépési határidő újabb halasztását kérje az EU-tól, ha a szombati nap végéig nem szavaznak meg az alsóházban is egy EU-val elfogadott megállapodást, vagy az alsóház nem szavaz kifejezetten a rendezetlen brexit támogatásáról, amit már többször elutasított. Stephen Barclay brexitügyi miniszter szerdán kijelentette, hogy a kormány tartani fogja magát a törvényhez. Azonban hozzátette, hogy az elsődleges céljuk az október 31-i kilépés biztosítása.

Erről Juncker még a csúcs elején azt mondta, hogy kizártnak tartja az újabb halasztást, „a britek vagy elfogadják ezt a megállapodást, vagy rendezetlenül távoznak az EU-ból." Viszont egy újságírói kérdésre Tusk azt válaszolta a csütörtök esti sajtótájékoztatón, hogy ha ez bekövetkezik, és Nagy-Britannia hosszabbítást kér, akkor egyeztetni fog a tagállamokkal.

Bármilyen hosszabbításról a tagországok vezetői dönthetnek, a megállapodás elfogadásához hasonlóan egyhangú döntéssel.

(Borítókép: Boris Johnson és Xavier Bettel 2019. október 17-én. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)