Hat év alatt meg kell váltanunk a világot, vagy végünk lesz

Maradnak a blokádokon a tiltás ellenére is London új klímatüntetői, miközben már több mint 1400 aktivistát vettek őrizetbe a brit fővárosban október 7. óta, írja a Guardian. A londoni rendőrség egy hét után elégelte meg az Extinction Rebellion (röviden: XR) nevű szervezet akcióit az amúgy is túlzsúfolt Londonban, így hétfőn betiltották a demonstrációikat az egész városban –

ők viszont nem engedelmeskedtek a rendőri felszólításnak.

Az XR globális akciójának keretében több világvárosban vonták blokád alá a főbb útvonalakat, többek között Berlinben, Amszterdamban és New Yorkban, de Budapesten is rendeztek egy utcai performanszot a szervezet aktivistái. Mostanra a legtöbb városban véget értek az akciók, Londonban viszont továbbra is kitartanak, és egészen vasárnapig maradnának az utcákon, hogy felhívják a figyelmet a radikális változás fontosságára.

Pénteken azzal kerültek be a hírekbe, hogy az egyik aktivistájuk felmászott a felújítás alatt álló Big Benre:

BREAKING: An Extinction Rebellion protestor has climbed up the side of Big Ben. He’s towards the bottom left of the photo - with a banner pic.twitter.com/S9Mf0i5eOG — Helena Wilkinson (@BBCHelena) October 18, 2019

Polgári engedetlenség, pillanatragasztóval

Az Extinction Rebellion ugyanis igen radikális célokat fogalmaz meg: „klíma- és ökológiai vészhelyzetet” akarnak kihirdetni, és azonnali cselekvést várnak el a világ összes kormányától a klímaharcban, írja a BBC. Az Egyesült Királyságot 2025-re (azaz hat év alatt) tennék karbonsemlegessé – ami igen merész terv, főleg Magyarországról nézve, ahol a kormány Csehországgal, Lengyelországgal és Észtországgal együtt megvétózta a 2050-es EU-s klímacélt is.

Magát az XR egy nemzetközi „polgári engedetlenségi mozgalomnak” hívja, ugyanis blokádjaikról rendőri felszólításra sem hajlandóak elmozdulni. Ez megmutatkozott a korábbi, áprilisi blokádhéten is, amikor London belvárosát 11 napra bénították meg a legforgalmasabb útvonalak lezárásával. Tavasszal 1100 embert vettek őrizetbe a rendőrök az akcióik során, például amikor

aktivistáik vonatokhoz, vagy a londoni tőzsde bejáratához ragasztották magukat.

A szervezet egyébként társszervezőként jelen van más eseményeken is, ahol a klímaváltozás a téma, itthoni aktivistái például felszólaltak a Fridays for Future szeptember végi budapesti klímasztrájkján is. A mostani blokádhét viszont méretét tekintve valószínűleg az eddigi legnagyobb klímavédelmi megmozdulás világszinten: a legnagyobb metropoliszokban egyszerre zajlottak a nagyívű blokádok, az XR honlapja szerint 60 helyszínen voltak megmozdulások.

Támogat, tűr, tilt

Több magyar fiatal is részt vett például a berlini blokádakcióban, köztük az Extinction Rebellion Magyarország két aktivistája, Fanni és Dominik is: ők az első két napra mentek ki a német fővárosba. „Ameddig mi ott voltunk, még pont nem tartóztattak le embereket, de a rendőrök már akkor ott álltak a tüntetők között” – mondta az Indexnek Fanni, aki szerint az egész egy jó hangulatú, laza, felszabadult rendezvénynek tűnt, és minden korosztály képviseltette magát. „A harmadik naptól az aktivisták már más helyeket blokkoltak, és a zsaruk is kicsit keményebben léptek oda” – mondta Dominik.

A rendőrök változó hozzáállását emlegette Bíborka is: ő épp egy berlini egyetemen hallgat bölcsészetet, és végig jelen volt az XR blokádjain: „Nem pánikból, rohamszerűen reagáltak rá, hanem tolerálták, sőt, jobb pillanataikban még támogatták is az akcióinkat” – mondta a rendőrök hozzáállásáról. De hozzátette azt is, hogy a hét folyamán ez azért elég nyilvánvalóan megváltozott: míg a hét közepén egészen segítőkészek voltak,

hétvégére teljesen bekeményítettek, és sokakat letartóztattak az utolsó akciójuknál, aminek a helyszínét rendőrségi ellenőrzés alá vették.

Berlin lakói viszont inkább támogatták őket Bíborka szerint: ugyan voltak anyázások is, de a szervezet aktivistái igyekeztek meggyőzni mindenkit – köztük a feltartott autósokat is – az ügyükről. A lezárások egyébként nem a lakónegyedeket, hanem a pénzügyi és kormányzati-politikai intézményeket érintették – és nem is merészkedtek kijjebb a belvárosnál, miután volt egy sikertelen akciójuk Kreuzberg bevándorlónegyedében.

Elszabadul a művértömlő

Más európai városokban viszont nem feltétlenül zajlott békésen a blokádhét: Amszterdamban az Euronews híre szerint már az első napon 90 embert tartóztattak le egy főútvonal lezárása miatt, Brüsszelben pedig az XR 430 aktivistáját vették őrizetbe – a belga fővárosban egyenesen vízágyúval oszlatták a demonstrálókat:

Környékünkön Prágában és Bécsben voltak rövidebb útlezárások, valamint Budapesten is volt egy kisebb performansz a klímablokád keretében, amikor a Budai Váralagút tetején „behalást” imitáltak. Nem első alkalommal: csináltak már hasonlót szeptember végén a Széll Kálmán téren, és nemzetközileg is a szervezet védjegyének számít az, hogy aktivistái pár percre halottnak tettetik magukat – ugyanis így akarják felhívni a figyelmet az állatfajok pusztulására:

Látványos akciókban a klímablokádokon sincs hiány: New Yorkban például művért fröcsköltek a Wall Streetre, és hasonlóval próbálkoztak Londonban is a pénzügyminisztérium épületénél. A brit performansz viszont nem sikerült olyan fényesen, ugyanis elszabadult az eredetileg az épületre szánt vörös folyadék tömlője, így végül az utcafronton állt tócsákban a művér:

Sokba kerül, főleg a rendőröknek

Bár a legtöbb városban csak egy hétre tervezték a demonstrációt, Londonban eleve két hétig tartó eseménysorozattal számoltak: a szervezők térképén is látszik, hogy a blokáddal igyekeztek befoglalni több ponton is a belvárost. Azonban a londoni rendőrség egy hét után megelégelte az eseményeket, így hétfő este betiltották az Extinction Rebellion tüntetéseit, és visszavonulásra szólították fel a demonstrálókat a Trafalgar térről.

A tüntetők viszont nem hagyták el a teret, így hétfőről keddre virradó éjjel a rendőrség erőszakkal oszlatta fel a táborozást – egy zöld EP-képviselő fotóján is látszik, hogy teljesen kiürítették, és most is rendőrök vigyázzák a teret. Az aktivisták azóta újra megjelentek, és jogi útra terelik a rendőrségi tiltást, ami szerint

sehol sem gyülekezhetnek Londonban.

Bár vannak akcióik, amelyek inkább rosszul sültek el, mégis rengeteg híresség és adományozó állt ki mellettük, utóbbiakra pedig nagy szükség van: a Metro arról számolt be, hogy a mozgalom összesen majdnem egymillió fontot (azaz átszámítva kb. 384 millió forintot) szánt a kéthetes tüntetésre – külön meghatározva, mit mire fordítanak:

300 ezer font felszerelésekre, és kb. 30 ezer tüntetők élelmezésére,

200 ezer font a művészeti akciókra,

150 ezer font a tüntetők szállítására,

75 ezer font pedig az aktivisták kiképzésére, hogy tisztában legyenek jogaikkal, ha összetűzésbe kerülnének a rendőrséggel.

A költségeket a Huffington Post cikke szerint a szervezet stabilan össze tudja kalapozni: eddig közel 850 ezer fontot sikerült összegyűjteniük – ez a szám pedig naponta 40 ezer fonttal nő, írja a Times. Ez az összeg viszont valószínűleg el fog törpülni amellett, amennyibe ez összességében kerül magának a városnak: az áprilisi blokád kisebb volt a mostaninál, azonban annak a rendőri biztosítása 16 millió fontot ölelt fel a Metro szerint.

Katasztrófa lesz, ha nem változik semmi

A legfontosabb kérdés az Extinction Rebellion számára viszont nem a pénz, hanem az emberek meggyőzése arról, hogy radikális változásra van szükség a klímapolitikában. Eddig elég vegyes kép alakult ki az XR-ről a brit társadalomban: a YouGov áprilisi felmérése szerint bár a fiatalok inkább támogatják a szervezetet (47 százalék erősen vagy inkább támogatja), 25 felett megfordul az arány, és inkább ellenszenvet éreznek a tüntetések szervezői iránt – sőt, a 65 év felettiek közel kétharmada ellenezte az áprilisi blokádot.

Persze a közvélemény igen gyorsan változhat, erről Ben Page, az Ipsos Mori közvélemény-kutatója beszélt a Guardiannek. A cég felmérései ugyanis azt mutatják,

a brit lakosság 78 százaléka egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a bolygó egy katasztrófa felé tart.

Ez egy nagy ugrás a hat évvel ezelőtti adatokhoz képest, 2013-ban ugyanis csak 59 százalék értett egyet ezzel a mondattal. Page szerint ebben a változásban szerepe van mind a Fridays for Future mozgalomnak, mind Greta Thunberg klímaaktivista fellépésének, mind az Extinction Rebellion akcióinak is.

(Borítókép: Az Extinction Rebellion aktivistáját letartóztatják a rendőrök a London City Airport bejáratánál. fotó: Alberto Pezzali / NurPhoto / Getty Images Hungary)