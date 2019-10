Elszabadult a pokol egy mexikói városban, ahol őrizetbe akarták venni a Köpcös fiát

Komoly összecsapások törtek ki az egyik mexikói állam fővárosában, Culiacánban, a helyi Riodoce rádióadó arról számolt be, hogy a belvárosban teherautókról felfegyverzett civilek lőnek egymásra délután, fényes nappal.

A jelentés szerint a félautomata fegyverek között nagy kaliberűek is vannak. Egyesek kisteherautókra, pick-upokra szerelt géppuskákkal járják az utcákat, valamint robbanások is hallatszanak. Twitteren is több felvétel jelent meg a városban uralkodó állapotokról.

Galéria: Elszabadult a pokol Culiacánban (Fotó: Jesus Bustamante / Reuters)

A 750 ezres lakosú Culiacán Sinaloa állam fővárosa. Az államban működik a Sinaloa kábítószer kartell, amelynek a vezérét, Joaquin "Chapo" Guzmant, vagyis a Köpcös az Egyesült Államokban tartják fogva, miután életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

A Sky szerint a rendőröknek is visszavonulót kellett fújniuk, miután állig felfegyverzett emberek vették őket körbe egy házban, ahol a Köpcös egyik fiát akarták őrizetbe venni. Több forrás is azt írja, hogy a fegyveres összecsapások emiatt törtek ki.

Olvasónk, Gábor a városban tartózkodott a családjával: "Tegnap mi is a városban ragadtunk, a kartell elbarikádozta a kiutakat. Mi családommal éppen kifelé tartottunk a városból Mazaltan felé délután 3-kor, amikor az autópálya díjszedő bódéja előtt kocsisorba botlottunk. Érdekes volt látni, hogyan hagyja el a helyszínt egy bordó pickupon egy gépfegyverrel felszerelt kartelltag, akit senki nem próbált üldözni, hogyan vonult ki a rendőrség után a katonaság is helikopterestül, dzsipestül. Óriási volt a káosz, több helyivel beszéltünk, és még senki nem látott itt ilyet" - írta.

Galéria: Elszabadult a pokol Culiacánban (Fotó: Jesus Bustamante / Reuters)

A mexikói belbiztonsági erőket mozgósították, és összeült a kormány válságstábja is. Sinaloa kormányzója az eddig tapasztalt egyik legsúlyosabbnak minősítette a helyzetet, és felszólította a lakosságot, hogy keressen menedéket

Azt egyelőre nem tudni, hogy hányan vesznek részt a lövöldözésben, de a helyszínen készült képek alapján több áldozata van az összecsapásoknak.

