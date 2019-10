Kihúzott oldalakkal tüntetnek az ausztrál lapok a kormány ellen

Cenzúrázott címlapokkal tiltakoznak Ausztráliában az újságok, amiért a kormány szigorúbban kíván fellépni a sajtónak szivárogtatók ellen - közölte a BBC.

Együtt tiltakozik az ország két legnagyobb, riválisnak számító médiával foglalkozó vállalata, a The News Corp Australia és a The Nine is. A lapok egy tavaly életbe lépett nemzetbiztonsági törvényt támadnak, amely szerintük elfojtja a sajtószabadságot. Az ausztrál kormány szerint támogatják a szabad sajtót, de "senki nem állhat a törvény felett". A közös kampányt a Right to know szervezet indította el, amiben több televíziós és rádiós csatorna, valamint online újság is támogatta. A címlapokon feketével kihúzott sorok, és egy "Titkos" felirattal ellátott vörös pecsét látható.

A dolog előzménye, hogy júniusban a rendőrség átvilágította az Australian Broadcasting Corporation (ABC) műsorgyártó vállalat épületét, és a The News Corp Australia újságíróinak lakását is. A vállalatok szerint a vizsgálatok három olyan cikk miatt indultak el, amelyek szivárogtatók információi alapján íródtak. Az egyik ebből háborús bűnökkel volt kapcsolatos, egy másik pedig egy olyan esetet hozott nyilvánosságra, amely során kormányügynökök próbáltak kémkedni az állampolgárok után. Az eset nagy port kavart, főleg miután a kormány vasárnap bejelentette, hogy a cikkek szerzői ellen eljárás indulhat.

Michael Miller a The News Corp Australia ügyvezető igazgatója szerint minden egyes alkalommal, amikor újabb szabályozásokat hoznak arról, hogy mit írhat meg egy újságíró, fel kell tenni a kérdést: Mit rejtegetnek előlünk?

