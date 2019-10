Brexit: Boris Johnson előrehozott választással fenyeget, ha ellene szavaz az alsóház

Kilenc nappal a brexit október 31-i határideje előtt, kedd este szavazhatnak először a brit alsóházban a Boris Johnson és az EU között megkötött brexitmegállapodás gyakorlati megvalósításához benyújtott törvényjavaslatról. Sokszor lehetett már fontos szavazásról beszélni a brexit esetében, de

lényegében ezen derülhet ki, hogy mekkora támogatás van Johnson kilépési megállapodása mögött.

Azonban könnyen jöhet újabb fordulat amiatt is, hogy a kormány záros határidőn belül át akarja vinni a parlamenten a megállapodást, hogy október 31-én ennek mentén léphessen ki az Egyesült Királyság az EU-ból.

A brit kormány és az EU között kötött bármilyen megállapodást a brit parlamentnek is jóvá kell hagynia. Johnson eredetileg a szombati rendkívüli ülésen akart szavazást a megállapodásról, amiről be is adtak egy indítványt, de végül a képviselők a kormány akaratával szemben egy olyan módosítót szavaztak meg, ami biztosítaná, hogy a kilépési megállapodás törvénybe iktatásához szükséges jogszabály is átmenjen a parlamenten, és ne lehessen a megállapodás támogatásával, de aztán ennek akadályozásával rendezetlen brexit. Hétfőn a házelnök zárta ki, hogy a kormány indítványa alapján szavazzanak a megállapodásról.

A szombati események arra kötelezték Johnsont, hogy a törvénynek megfelelően kérje az október 31-i határidő halasztását 2020. január 31-ig az EU-tól. Johnson elküldte a halasztási kérelmet Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének, de nem írta alá, és egy második, már aláírt levélben a hosszabbítás ellen érvelt. Johnson és a kormány többször is hangsúlyozta, hogy a parlament kényszerítette ki a halasztási kérelmet, ők továbbra is október 31-gyel ki akarnak lépni.

Hétfőn Johnsonék benyújtották a megállapodásról szóló törvényjavaslatot. Ha a képviselők támogatják a törvényjavaslatot az egymást követő szavazásokon, és a jogszabály megjárja a Lordok Házát, és megkapja a királynő aláírását is, akkor a britek ennek feltételei mentén lépnének ki október 31-én, jövő csütörtökön az EU-ból. A kormány rekordgyorsan, három nap alatt, ha kell, éjszakába nyúló ülésnapokkal vinné át az alsóházon a 110 oldalas törvényjavaslatot.

Johnson csütörtökön nehéz helyzetbe került, mivel nincs többsége az alsóházban, és a torykat a brit parlamentben támogató északír unionisták ellenezték a dealt, ahogy az ellenzéki pártok vezetői is. Azóta viszont Johnsonnak sikerült meggyőzni saját pártja keménybrexit-párti tagjait, és a korábban általa kizárt tory képviselőket is, és a Munkáspártból is több brexites körzetet képviselő politikus jelezte, hogy ki fog szavazni.

Vasárnap a kormányból többen is azt mondták, összeszedték a szükséges számú képviselőt, és a brit lapok keddi számításai alapján is meglehet a többség a törvényjavaslat általános támogatása mögött kedd este. Magyar idő szerint este nyolckor jöhetnek a fontos szavazások.

HA A KÉPVISELŐKÖN MÁSODIK OLVASATBAN ÁTMEGY A TÖRVÉNYJAVASLAT, AKKOR AZZAL ELŐSZÖR JÖNNE LÉTRE TÖBBSÉG EGY BREXITMEGÁLLAPODÁS MÖGÖTT.

Ez fontos szimbolikus győzelem lenne Johnsonnak, és azt jelezné, hogy általában véve támogatja a képviselők többsége a brexitmegállapodását, aminek Theresa May előző kormányfő korábban a közelébe sem jutott.

Azonban a képviselőknek arról az indítványról is dönteniük kell majd, ami az alsóházi elfogadáshoz szükséges menetrendről szól. A kormány szerint éppen elég vita volt már a brexitről az elmúlt években, ellenzéki képviselők viszont azzal érvelnek, hogy ez a néhány nap nem elég egy ilyen fontos törvény alapos megvitatására. Úgy tűnik, hogy ez a szavazás nagyon szoros lehet.

Ha leszavazzák ezt a feszített menetrendet, akkor a képviselők azt jelzik, hogy több időt kérnek a törvény elemeinek megvitatására. Azonban a kormány szerint ez azt is jelentené, hogy a jogszabály nem tudná megjárni a parlamentet időben ahhoz, hogy október 31-gyel ez alapján lépjenek ki az EU-ból.

Boris Johnson a keddi parlamenti vitában kijelentette, hogy a menetrend leszavazásával a képviselők „átadnák a döntést az EU-nak arról, hogy mi történik". Szerinte ez növelné egy rendezetlen kilépés esélyét is, és továbbra is bizonytalanságban tartaná a brit gazdaságot. Azt is jelezte, hogy ha a menetrendje ellen szavaznak,

akkor megakasztaná a törvényt, és egy előrehozott választást próbálna kiharcolni.

Több kormányzati forrás arra is utalt, hogy hasonló forgatókönyvet követne a kormány akkor is, ha a menetrend is átmegy, de a törvényjavaslat tárgyalásának további szakaszában olyan módosítót szavaznak meg a képviselők, amikkel nem értenek egyet. Az eddig felmerült módosítók között szerepel vámuniós, megerősítő népszavazásra vonatkozó és a kilépés utáni átmeneti időszak meghosszabbításáról szóló javaslat is. Ha minden szavazáson átmegy a törvényjavaslat, akkor csütörtökön végezhetne az alsóházban.

Ha a kilépési megállapodás nem megy át időben a parlamenten, vagy leszavazzák, akkor alapesetben megállapodás nélküli, rendezetlen kilépés következne október 31-én. Azonban az EU-nál ott van a Johnson által elküldött – noha alá nem írt – halasztási kérelem, amire a törvény kötelezte. Bármilyen halasztáshoz az EU-s tagországok egyhangú döntése kellene, amiről feltehetően egy rendkívüli EU-csúcson dönthetnének. Tusk jelezte, hogy megkezdte a konzultációt a tagállamok vezetőivel, de ezt az is befolyásolja, hogy miről dönt, és miről nem dönt a brit parlament a következő napokban.

Az ellenzék blöffnek nevezte Johnson fenyegetését, de kormányzati források szerint mindenképpen egy előrehozott választás felé terelnék az eseményeket, ha a törvényjavaslat nem tud az ő terveiknek megfelelően haladni.

Johnson már korábban is megpróbált kierőltetni előrehozott választást, akkor nem volt meg az ehhez szükséges kétharmados többsége, az ellenzéki pártok leszavazták. Ezúttal a források szerint a kormány megléphetné, hogy semmilyen törvényt nem javasol, lényegében sztrájkba lép, de még egy saját maga ellen átvitt bizalmatlansági indítványt sem zártak ki.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője azért is nehéz helyzetbe kerülhet, mert korábban arra hivatkozva utasította el az előrehozott választást, hogy előbb ki kell zárni a rendezetlen brexitet. Ha az EU megadja a halasztást, akkor azonban ez megtörténik. Az ellenzéki pártok maguk is választást szorgalmaztak korábban, hogy leváltsák a kormányt, azonban egy szavazás a toryknak kedvezne.

Egy előrehozott választás egyébként előbb-utóbb egy október 31-i brexit és egy halasztás esetén is elkerülhetetlen lenne a parlamenti patthelyzet és amiatt, hogy Johnsonnak nincs többsége. A YouGov legutóbbi felmérése szerint a konzervatívok 37 százalékkal vezetnek, a Munkáspárt 22, a liberális demokraták 19, Nigel Farage Brexit Pártja 11 százalékon áll. Ez az egyéni körzetekre épülő brit rendszerben tory többséget valószínűsítene.