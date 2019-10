Cikkünk frissül.

Kilenc nappal a brexit október 31-i határideje előtt egy szavazást ugyan megnyert a kilépési megállapodásáról szóló törvényjavaslatával Boris Johnson, azonban rögtön utána elbukta a következőt, amire válaszul a kormány szünetelteti a jogszabály további vitáját az alsóházban.

Ez azt is jelenti, hogy az Egyesült Királyság már nem léphet ki Johnson megállapodásának feltételei alapján október 31-gyel az EU-ból. Most a tagországok vezetőinek kell mérlegelniük, hogy a korábban erről elküldött brit levélre válaszul megadják-e az újabb halasztást.

329 igen, 299 nem ellenében a brit alsóház második olvasatban a Boris Johnson és az EU között megkötött brexitmegállapodás gyakorlati megvalósításához benyújtott törvényjavaslat mellett szavazott. Ez azt jelenti, hogy a törvényjavaslatot általában véve támogatja a képviselők többsége, és továbbengedi a következő szakaszba, ahol további vita lehet róla, és módosítókat is kapcsolhatnak hozzá, mielőtt újabb szavazás várna rá.

Rögtön utána azonban jött egy újabb fontos szavazás arról az indítványról, ami a törvényjavaslat elfogadásához szükséges alsóházi menetrendről szólt: ennek eredményétől függött ugyanis a törvényjavaslat további sorsa. A kormány rekordgyorsan, három nap alatt, ha kell, éjszakába nyúló ülésnapokkal vinné át az alsóházon a 115 oldalas törvényjavaslatot.

A képviselők 322 nem, 308 igen ellenében elutasították a kormány menetrendjét, és pofont adtak Johnsonnak.

Ezzel a képviselők azt jelezték, hogy több időt kérnek a törvény elemeinek megvitatására. Azonban ez azt is jelenti, hogy a jogszabály nem tudná megjárni a parlamentet időben ahhoz, hogy Boris Johnson tervei szerint október 31-gyel a megállapodás alapján lépjenek ki az EU-ból.

Boris Johnson a második szavazás után elmondta, hogy csalódott, amiért az alsóház a további halasztás mellett döntött, nem pedig a háromnapos menetrend mellett, amivel szerinte még kiléphettek volna a megállapodásával október 31-én az EU-ból. „Ez további bizonytalanságot jelent. Most az EU-nak kell döntenie, hogyan reagálnak a parlament halasztási kérelmére" – mondta. Kijelentette, hogy az EU döntéséig megakasztják a törvényjavaslat útját, és felkészülnek egy rendezetlen brexit lehetőségére.

Korábban azt mondta, hogy ha leszavazzák a menetrendjét, akkor megakasztaná a törvény további útját, és ha az EU újabb halasztást ad az október 31-i határidőhöz képest, akkor egy előrehozott választást próbálna kiharcolni. Utóbbiról egyelőre nem beszélt az elbukott szavazás után.

Az első szavazással tovább jutott, mint May

Ez volt az első alkalom, hogy Johnson megállapodásáról szavazhattak a képviselők, először nyert meg szavazást az alsóházban, és

ELŐSZÖR JÖTT LÉTRE BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖBBSÉG EGY BREXITMEGÁLLAPODÁS MÖGÖTT.

A második olvasatról szóló szavazás fontos szimbolikus győzelem Johnsonnak, aminek Theresa May előző kormányfő korábban a közelébe sem jutott. May megállapodását háromszor is visszadobta az alsóház.

Azonban a törvényjavaslatnak a következő szakaszokon is át kellene mennie az alsóházban, majd a Lordok Házában, végül pedig megkapnia a királynő aláírását, hogy a britek Johnson tervei szerint, ennek feltételei mentén lépjenek ki október 31-én, jövő csütörtökön az EU-ból.

Előzetesen már várható volt, hogy a második olvasatban átmegy a törvényjavaslat, és még csak szoros sem lett a vége.

Johnson csütörtökön nehéz helyzetbe került, mivel nincs többsége az alsóházban, és a torykat a brit parlamentben támogató északír unionisták ellenezték a dealt, ahogy az ellenzéki pártok vezetői is. Azóta viszont Johnsonnak sikerült meggyőzni saját pártja keménybrexit-párti tagjait, és a korábban általa kizárt tory képviselőket is. A Munkáspártból is több brexites körzetet képviselő politikus jelezte, hogy ki fog szavazni, egyesek pedig taktikai okokból dönthettek így, hogy a törvényjavaslat előremozdításával nekik tetsző, de Johnson által elutasított módosítókról is szavazhassanak.

A második szavazás mindent átírhat

Azonban rögtön egy újabb fontos szavazás jön kedd este, ennek a kimenetele pedig már erősen kérdéses volt.

Az újabb szavazáson arról az indítványról kellett dönteniük a képviselőknek, ami a törvényjavaslat alsóházi elfogadásához szükséges menetrendről szólt. A kormány szerint éppen elég vita volt már a brexitről az elmúlt években, ellenzéki képviselők viszont azzal érvelnek, hogy ez a néhány nap nem elég egy ilyen fontos törvény alapos megvitatására.

(Borítókép: Boris Johnson a brit parlamentben 2019. október 22-én. Fotó: Ho / various sources / AFP)