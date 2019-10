Rátermett embernek tartja Borkait a szerb államfő

A TV Prva műsorának vendége volt Aleksandar Vucic szerb államfő, aki több magyarországi ügyről is elmondta a véleményét, számolt be róla a Magyar Hang. Ezek közül talán az volt a legmeglepőbb, hogy Vucic Borkai Zsoltot, Győr botrányba keveredett polgármesterét is megdicsérte.

A Magyar Hang összefoglalója szerint az államfő azt mondta, hogy a győri polgármester egy nagyon rátermett ember, aki korábban az emberek 68 százaléka támogatott, de a mostani választáson is 53 százalékot ért el. A lap megjegyzi, hogy Vucic nem pontosan idézte fel a műsorban az adatokat, hiszen Borkait korábban 61 százalékos támogatással választották meg, idén pedig a szavazatok 44 százalékát szerezte meg.

Vucicot kérdezték még arról is, hogy nem fél-e, hogy a Fideszhez hasonlóan ő is elveszíti az ország fővárosát. Erre azt válaszolta, hogy a Fidesz nem is veszítette el teljesen Budapestet és azt is megjegyezte, hogy Orbán csak a három budai került elvesztése miatt aggódik. Azt is elmondta, hogy a vidéki városokban a Fidesz csak Szegedet és Miskolcot veszítette el.

Ezenkívül beszélt még arról, hogy Orbán Viktor egy nála nagyobb vezető, aki 5,5 százalékos gazdasági növekedést ért el, ami egész Európában a legmagasabb. Szerinte Magyarország erősebb, mint valaha, Orbán népszerűsége pedig a legmagasabb.

A teljes beszélgetést itt lehet megnézni: