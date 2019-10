Hamarosan szövetségi bűncselekmény lehet az állatkínzás az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok képviselőháza egyhangúlag elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami az állatkínzást szövetségi bűncselekménynek (felony) nyilvánítja, írja a CNN. Ez a legsúlyosabb jogi kategória az USA jogrendszerében, ahová a gyilkosság és a nemi erőszak is tartozik.

„Az ártatlan állatok kínzása borzasztó cselekedet, és a jog teljes szigorával kell büntetni. A most elfogadott Állatkínzás és állatok elleni kegyetlenkedés elleni törvény (PACT Act) egyértelműen világossá teszi, hogy nem toleráljuk az ilyet” – mondta a törvényjavaslat egyik benyújtója, Vern Buchanan képviselő.

Innentől fogva az állatkínzás és az állatviadalok szervezése is szövetségi bűncselekménynek fog minősülni, tehát az államhatárokon át is üldözik majd az elkövetőket, akik akár hét év börtönt is kaphatnak majd.

A törvényjavaslatot még a Szenátusnak kell elfogadnia, hogy érvénybe léphessen, azonban azt még nem tudni, hogy mikor kerül sor a szavazásra. Valószínűsíthető azonban, hogy nem fog fennakadni a javaslat, ugyanis azt a demokrata és a republikánus képviselők is egyformán támogatták.