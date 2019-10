Az Iszlám Állam ellen fogott fegyvert, terrorváddal ítélték el

A kurdok elleni török offenzívát lehetővé tevő amerikai balfogások és árulások, illetve az Erdoğan cinizmusa előtt kapituláló európai államok enerváltsága önmagukban is sokkolják a nemzetközi közvéleményt. Ennek az általános katzenjammernek ad egy újabb pofont a londoni központi büntetőbíróság csütörtöki ítéletével, melyben

terrorista kiképzésben való részvétel miatt talált bűnösnek egy angol férfit, aki az Iszlám Állam terroristái ellen fogott fegyvert.

A 28 éves Aidan James 2017-ben minden előzetes katonai tapasztalat nélkül utazott Szíriába a britekkel és amerikaiakkal is szövetséges kurd ernyőszervezet, a Szíriai Demokratikus Erőkhöz, akik egy iraki kiképzőbázisra küldték őt. A széleskörű iraki autonóm kurd régióban több, a nyugati hatalmak által legitimnek tekintett kiképzőbázis van – nemzetközi, köztük magyar kiképzőkkel is , de James a törökországi kurd felszabadítási szervezet, a Kurd Munkapárt (PKK) által fenntartott menekülttáborba került, és ott kapott alapkiképzést, majd visszakerült Szíriába az ottani baloldali-föderalista milíciához, a Népvédelmi Egységekhez, mely kiképzése befejezésével be is vetette az akkor már csak utóvédharcaikat vívó dzsihadisták ellen.

Márpedig ezt a kurd frakciót történetesen Törökország és több szövetségese terrorszervezetként jegyzi (holott szíriai társszervezete az Iszlám Állam elleni koalíció legfontosabb szövetségeseként tevékenykedett), így azután antiterrorista kiképzőbázisa is terrorista kiképzőbázisnak számít.

A közel-keleti anomáliákat pontosan leképező bírósági ítéletet indokló bírók maguk is elismerték, hogy az utazása előtti szavai szerint „az Iszlám Állam beteg ideológiája elleni kulcsfontosságú küzdelemért“ Szíriába utazó Aidan James

nem terrorista

nem is akart semmilyen terrorizmushoz köthető cselekményt elkövetni

a PKK-val csak „felületes“ kapcsolatba került

összességében ez az egész „egy roppant furcsa terrorügy“

A szándékait nyíltan hirdető Jamest egyébként a brit kormány radikalizációt megelőző szervezete megpróbálta lebeszélni az útról, majd amikor már Szíriában harcolt, akkor azzal próbálták hazacsalogatni, hogy „senki nem vádolja terrorizmussal, és egyetlen Szíriából hazatérő britet sem vádoltak meg“. Erre amikor 2018 januárjában a korábban gyanakvó James gépe leszállt a liverpooli reptéren, a férfit azonnal őrizetbe vették, és vádat emeltek ellene. A bírósági verdiktet novemberben követi a büntetési tétel kiszabása, addig James őrizetben marad.

Egyébként számos brit önkéntes vállalkozott arra, hogy az antikapitalista, feminista és radikális demokrata kurd mozgalmat támogassa a vele szöges ideológiai ellentétben álló Iszlám Állam elleni háborúban, illetve a török illiberális rezsim és szíriai szövetségesei elleni harcában, Őket a brit média – a spanyol polgárháború hasonszőrű önkénteseivel ellentétben – általában hősként mutatja be.

(BBC)