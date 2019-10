Pedig épp nemrég jelentették be, hogy készek újra tárgyalni az amerikaiakkal.

Dél-Korea és Japán is egyetért abban, hogy rendezni kell kapcsolataikat, mondta Abe Sindzó japán miniszterelnök, miután Tokióban találkozott a dél-koreai kormányfővel, Ri Nak Jonnal, írja az MTI.

A dél-koreai vezető Naruhito új japán császár trónra lépési szertartására érkezett a japán fővárosba.

Abe Sindzó szerint nem szabad hagyni, hogy kapcsolataik a jelenlegi súlyos helyzetben maradjanak, a két ország vezetőinek tárgyalása előrelépést jelent a normalizálás, a viszonyrendszer „egészségesebbé tétele” felé.

Abe egyben hangoztatta, Szöul tartsa be korábban, a kapcsolataik javítására tett ígéretét. Azt is mondta, hogy Japán és Dél-Korea fontos szomszédai egymásnak, viszonyuk normalizálása pedig szükséges más problémák rendezéséhez is, különösen azokhoz, amelyek Észak-Koreával kapcsolatosak.

A szomszédos országok viszonya azt követően vált feszültté, hogy a dél-koreai legfelsőbb bíróság tavaly arra kötelezett több japán vállalatot, hogy fizessen kárpótlást a Koreai-félsziget 1910-től 1945-ig tartó japán megszállása alatt kényszermunkára kötelezett dél-koreaiaknak. Tokió azzal érvelt, hogy a jóvátételek kérdését lezárták a kétoldalú kapcsolatokat rendező 1965-ös szerződésben.

Ri Nak Jon osztotta vendéglátója véleményét abban, hogy folytatódjon a párbeszéd és a véleménycsere a két ország között. Ezzel egy időben átadta Mun Dzse In dél-koreai államfő levelét. A dokumentum tartalmát azonban egyelőre nem ismertették Tokióban.