Ukrán vonalról is megerősítették Trump nyomásgyakorlását

Közben folyamatosan gyűlnek az amerikai elnökről a terhelő információk, és az elmozdítását támogatók aránya nő. Politikailag mégis bejöhet Trump taktikája, Joe Bident eltemetheti, de súlyos alkotmányos válságot is hozhat.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő már beiktatása előtt „érezte Donald Trump amerikai elnök és személyes ügyvédje, Rudy Giuliani részéről a nyomást“, hogy indíttasson vizsgálatot fő elnökválasztási riválisa, Joe Biden volt alelnök és fia jövedelmező ukrajnai ügyleteiről - írta az AP amerikai hírügynökség csütörtökön ukrán informátorai alapján.



Zelenszkij már május 7-én – azaz két hónappal a Trump elnök elleni alkotmányos eljárást bepöccintő telefonbeszélgetés, és két héttel az elnöki beiktatás előtt - összehívott egy kisebb tanácsadói értekezletet Kijevben, hogy Ukrajna energiaszükségleteinek kérdéseit megvitassák. A háromórás tanácskozás nagy részében azonban arról beszéltek, hogyan birkózzanak meg Trumpnak és Giulianinak a Bidenék elleni vizsgálatra vonatkozó követelésével, és miként maradjanak ki az amerikai belpolitikából.

A május 7-i találkozón jelen volt az ukrán elnök két tanácsadója, Andrij Jermak és Andrij Bohdan - utóbbi azóta már az elnöki hivatal vezetője -, Andrij Koboljev a Naftohaz ukrán állami gázvállalat vezetője, és a gázcég felügyelőtanácsának egy amerikai tagja, Amos Hochstein. Utóbbi egyébként maga is komoly kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik (és egyben a politikai befolyás üzleti pozíciókra váltásának kétes gyakorlatát is jól szimbolizálja), hiszen Joe Biden tanácsadója volt Barack Obama elnöksége idején.

Zelenszkij május 20-i beiktatása előtt is beszélt az amerikai elnökkel; Trump április 21-én, az elnökválasztás éjjelén ugyanis felhívta Zelenszkijt, hogy gratuláljon neki győzelméhez. Az AP-nek nyilatkozó három forrás ellentmondott egymásnak abban, hogy az ukrán elnök a májusi találkozón utalt-e konkrétan az első, azaz az április 21-i, Trumppal folytatott telefonbeszélgetésére. Abban viszont mindannyian bizonyosak voltak, hogy Ukrajna megválasztott elnöke akkor már „hangsúlyos óvatossággal“ állt Trump követeléséhez, és abban is, hogy az amerikai elnök a saját szakadárjai ellen harcoló Ukrajna számára létfontosságú amerikai katonai segélyt is bevetheti zsarolásként.

Azaz helytálló lehet Bill Taylor volt ukrán nagykövet szerdai kongresszusi vallomása, melyben állította, Trump valóban a Biden elleni szennyes feltúrásához kötötte a normális körülmények között automatikusan folyósított katonai segélyt - ami olyan súlyos hivatali visszaélés, hogy komoly adu lehet az elnök elmozdításáért indult játszmában.

Ezt követően, július 25-én zajlott le az az ominózus telefonbeszélgetés, amelynek leirata nyilvánosságra került, és amely amerikai demokrata párti képviselők szerint igazolta az alkotmányos felelősségrevonási eljáráshoz (ez nem más, mint azimpeachment ) szükséges vizsgálat megindítását Trump ellen.

Az ukrán elnöki hivatal egyelőre nem volt hajlandó kommentárt fűzni a hírügynökség értesüléseihez, és a minden vizsgálattal dacosan szembeszegülő, ámde a naponta felmerülő újabb információk miatt állandó védekezésre kényszerülő Fehér Ház sem válaszolt arra a kérdésre, hogy Trump követelt-e vizsgálatot április 21-i telefonbeszélgetésükkor Zelenszkijtől.