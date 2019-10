Halálos betegséget hazudott a lányának, pénzt gyűjtött neki, majd megölte

„Néha a szuperhősöknek is segítségre van szüksége, igaz?"

– kérdezte egy denevérhercegnő-jelmezes, halálos beteg kislánytól Ariel hableány (pontosabban egy hableánynak öltözött felnőtt) a CBS tévécsatorna megható riportjában még 2017-ben.

Az akkor hatéves, halálos beteg Olivia Gant volt a szóban forgó denevér hercegnő, akinek a különleges kívánságokat teljesítő Make a Wish alapítvány tette lehetővé, hogy mindenféle szuperhősök társaságában egy nap alatt játékosan megmentse a világot.

Az alapítvány azért teljesítette a kislány kívánságát, mert – elvileg – ritka és halálos betegségben szenvedett (a CBS riportja szerint úgynevezett mitokondriális izombetegsége, vagyis MNGIE szindrómája volt), és a szuperhősös szimbolikus gesztus értelmében a kislány még halála előtt a kórházon kívül is megvívhatta harcait.

Nem volt halálos beteg

A kislány aztán fél évvel az adás után, 2017 augusztusában meghalt, de mint arról a CNN cikke az üggyel foglalkozó vádirat alapján most beszámolt, egyáltalán nem a halálos betegség miatt. Sőt, a vádirat szerint

a kislány egyáltalán nem is volt halálos beteg, a saját anyja ölte meg.

Az ügy vádemelési szakaszban van, az esettel kapcsolatban eljáró vádesküdtszék megalapozottnak találta az ügyészség véleményét, hogy Olivia a saját édesanyja, Kelly Gant miatt halt meg.

Ezután kezdődik a tárgyalássorozat, amiben bebizonyosodhat a nő bűnössége. Kelly Gantet emberöléssel, gyerekbántalmazással, továbbá csalással vádolták meg, egészen pontosan azzal, hogy különféle jótékonysági szervezeteket (például a Make a Wish alapítványt), kórházakat és a társadalombiztosítási szerveket is megtévesztette, és ezzel több mint félmillió dolláros (kb. 148 millió forintos) kárt okozott.

Fotó: SOUTH METRO FIRE RESCUE

A meghökkentő és tragikus történetben Olivia anyját a hosszas, több mint egy évig tartó nyomozás után végül múlt pénteken tartóztatta le a Colorado állambeli Douglas megyei rendőrség.

Olivia halálának körülményeit ugyanis nem megtörténtekor, hanem hónapokkal később kezdték el vizsgálni a hatóságok. Olivia már nem élt, amikor édesanyja, Kelly megjelent egy kórházban Olivia egyik nővérével (akinek nevét nem hozták nyilvánosságra), és közölte, hogy ez a lánya is súlyos beteg: rákos.

Az orvosok viszont – írja a vádirat – vizsgálataik alapján úgy látták, hogy ez nem igaz, és azokat az állításokat sem találták megalapozottnak, amiket az anya különféle nyilvános blogposztokban, újságcikkekben állított, például hogy Olivia rákos nővérének csontfájdalmai lennének. Amikor 2018 októberében Olivia nővérét a rendőrök kihallgatták, a lány azt mondta, hogy ismeretlen típusú rákbetegségben szenved, és ezt onnan tudja, hogy az anyja mondta neki. Amikor az anyjától elkülönítve vizsgálták, akkor semmilyen egészségügyi problémát nem találtak nála, és fájdalmai sem voltak, fogalmaz a vádirat a CNN cikke szerint.

Ezen a ponton Olivia halála is gyanússá vált a hatóságoknak, az esetet ismerő orvosok kihallgatása után a vádiratban úgy fogalmaz az eljáró ügyészség, hogy

„feltételezhető, hogy az anya hazudott a gyerekei egészségügyi állapotáról, és ezzel kárt okozott nekik, és/vagy komoly orvosi beavatkozásokon kellett átesniük miatta.”

Az anya, Kelly Gant ugyanakkor a nyomozóknak tagadta, hogy kitalálta volna a gyerekei betegségeit.

A halál oka meghatározhatatlan

A vádirat szerint Olivia kezeléseinek sorozata kétéves korában kezdődött, amikor különféle egészségügyi, elsősorban bélrendszeri problémák miatt sztómazsákot kapott és szondával kellett táplálni, sőt, autizmusa is volt.

2017 augusztusában halt meg, majd amikor eljárás indult a halála körülményei miatt, novemberben exhumálták a testét. A halottszemle során az derült ki, hogy habár elvileg a bélrendszerével kapcsolatos problémák miatt halt meg, egyáltalán nem látszanak erre utaló szervi okok, és azokra a tünetekre utalóak sem, amelyeket az anyja folyamatosan említett vele kapcsolatban. „A halál oka meghatározhatatlan” – írta jelentésében a halottkém.

Amikor a novemberi exhumálást követő boncolás megtörtént, és a nyomozók újra felkeresték az Oliviát korábban kezelő orvosokat, ők

nagyon megdöbbentek, hogy a kislány meghalt.

Arra emlékeztek vissza, hogy Kelly Gant olyan tünetekről számolt be, amiket a vizsgálatok nem támasztottak alá, és hat orvos állította, hogy a kezelések és az ismert tünetek alapján a kislány nem volt halálos beteg.

Egyikük, egy gyerekneurológus a vádiratban részletezett leírás szerint arról beszélt, hogy két év alatt háromszor mondta a nőnek, hogy a kislánynak nincsenek rohamai, ezért ne adjon neki rohammegelőző gyógyszereket, de a nő a kérést figyelmen kívül hagyta, és mégis adott.

Egy gasztroenterológus a nyomozóknak azt mondta, hogy Olivia egyik tápláló szondáját és a sztómazsákját is el lehetett volna távolítani a kedvezőbb életkörülményei érdekében, de az anya azt mondta, nem szeretné ezt. Egy másik gasztroenterológus pedig azt mondta, hogy Olivia tüneteiről és anamnéziséről csak az anyától tudtak, és hogy a kislány a vizsgálatok során nem produkálta az elmondott tünetek nagy részét.

Pénzt gyűjtött a gyerekre hivatkozva

Kelly Gant egy csomó pénzt is összegyűjtött a lánya betegségére hivatkozva, a helyi médiát folyamatosan használta, amely rendszeresen beszámolt a gyerek halála előtti bakancslistájáról, például, amikor tűzoltóknál járt. Az anya 2014 óta folyamatosan blogolt a kislány állapotáról, pénzgyűjtő posztjaiban ilyeneket írt például, hogy „segítsetek ezen az édes kislányon, hogy a felmerülő kórházi számlákat ki tudjuk egyenlíteni." Egy GoFundMe oldalt is indított, ahol 22 270 dollárt gyűjtött össze. A Make a Wish alapítvány pedig 11 265 dollárt költött a denevér hercegnős programra.

Habár a vádirat nem részletezi, hogy az ügyészek szerint miként ölhette meg gyerekét Kelly Gant, a nyomozók szerint az egyik kihallgatásnál a nő maga hozta fel a Münchausen by proxy (kivetített Münchausen-szindróma) nevű betegséget. A kihallgatás során azt mondta, hogy „neki soha nem volt ilyenje”, habár egy későbbi ponton bevallotta, hogy hazudott idősebb lánya rákbetegségéről, és egyben azt is állította, hogy viszont a többi egészségügyi probléma lányainál valós volt.

A Münchausen by proxy nevű betegség lényege – ahogy erről korábbi cikkünkben, egy magyar esettel kapcsolatban írtunk –, hogy a szülő, aki súlyos pszichés zavarokkal küzd, szenvedélyesen sóvárog a szeretet, a figyelem, az elismerés iránt, a figyelmet a beteg gyerekét odaadóan ápoló anya szerepében, a hősies helytállásért cserébe reméli megkapni a külvilágtól. Az ilyen anyák szinte mindig szociálisan izoláltak, gyakran egyedül élnek, de ha mégsem, érzelmileg mégis maguk vannak. A saját egzisztenciális jelentéktelenségük, illetve ennek a megszüntetése iránti vágy mozgatja őket.

(Borítókép: Douglas county sheriffs office / Youtube)