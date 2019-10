Trump páncélosokat vezényelne a szíriai olajmezők biztosítására

Miközben az Egyesült Államok korábbi lojális szövetségeseit cserbenhagyó Donald Trump lépten-nyomon azzal büszkélkedik, hogy

Az USA számára stratégiai szempontból briliáns húzást hajtott végre.

Azzal, hogy kivonta, és „biztonságba helyezte“ a végeláthatlan felekezeti és etnikai csatározások veszélyei elől a szíriai amerikai kontingenst (a szíriai harci cselekményekkel összefüggésben az elmúlt öt évben összesen 8 amerikai katona halt meg, ebből három balesetben, egy pedig török ágyútűzben).

De közben maga Trump sem akar teljes mértékben kivonulni Szíriából, sőt, a CNN értesülései szerint fontolgatja, hogy páncélosegységeket vezényeljen át Északkelet-Szíriába, pontosabban az Eufrátesz iraki határszakaszánál fekvő Deir ez-Zórba, hogy biztosítsák az ottani olaj- és gázmezőket (az amerikai elnök fixációja, hogy olajbevételekkel kompenzálja az USA Iszlám Állam elleni erőfeszítéseit). Az al-Monitor szerint pedig Mark Esper védelmi miniszter 200 katonát akar a régióban hagyni az olajérdekeltségek védelmére (bár ahogy a lapnak amerikai kormányzati szereplők értetlenkedve megjegyezték, ezek az olajlétesítmények valójában nem is állnak amerikai ellenőrzés alatt)

A hírcsatorna forrásai szerint a harckocsik (melyek amerikai részről korábban nem jelentek meg a szíriai konfliktusban) nem kizárólag az olajkitermelési infrastruktúrát fogják védelmezni, hanem segítenek az Iszlám Állam még hátramaradt harcosaival szembeni küzdelemben és a kurdok vezette, az északi határvidéken a törökök prédájául hagyott Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kiképzésében.

Donald Trump amerikai elnök egyébként csütörtökön a Twitteren maga is azt írta, az amerikai hadsereg továbbra is részt vesz a szíriai olajmezők biztonságának garantálásában, és arra biztatta a kurdokat, hogy települjenek át az olajmezők térségébe. A felszólítás mögött valószínűleg nem áll kiforrott kormányzati terv; egyébként is hajmeresztő gondolat a kétmilliós kurd etnikum áttelepítése egy zömmel arabok lakta régióba.

Az Iszlám Államtól 2017-ben visszafoglalt Deir Ezzór egyébként a szír kormányerők és az SDF befolyási övezetének egyik vitatott régiója. Az Egyesült Államok 2018 elején komoly, száznál is több halálos áldozattal járó csatában állította meg Aszad fegyvereseinek előrenyomulását az egyik legfontosabb olajmező felé.

Újabb orosz katonai rendészek érkeznek az amerikaiak helyére

Közben újabb orosz katonai rendészeti egységek érkeztek Rojavába (Északkelet-Szíria kurdok által lakott, de törökök által elfoglalt határvidékére), ahol a kurd vezetés invitálására és a török kormány egyetértésével felváltják a kivonult amerikai egységeket a fegyverszünet betartatásában. Az MTI által szemlézett Interfax hírügynökség szerint egy, a vlagyikavkazi katonai rendészközpontban kiképzett, hasonló műveletekben tapasztalatot szerzett alegység érkezett Szíriába, és hamarosan megkezdheti járőrözését a törökök által kibrusztolt 30 kilométer széles, és 115 kilométer hosszú „biztonsági zóna” peremén.