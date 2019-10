Tudta nélkül hívott fel egy újságírót Trump ügyvédje

Az angol nyelvben "butt dial"-nak, azaz seggtárcsázásnak hívják azt, amikor az ember akaratán és tudtán kívül felhív valakit a zsebében hordott telefonjával. A képen látható Rudy Guilianinak, Donald Trump személyes ügyvédjének, New York városának egykori polgármesterének sikerült ez a baklövés, csak ő még megfejelte azzal, hogy nem egy ismeretlent hívott véletlenül, hanem az NBC egyik riporterét, Rich Shapirót hívta fel, írja a BBC.

Fotó: Angela Weiss / AFP

Shapiro az első hívást szeptember 28-án kapta, de azt nem tudta felvenni, mert éppen egy gyerekzsúron volt. Valószínűleg nem is gyanított semmit, mert egy nappal korábban éppen interjút készített az ügyvéddel. Akkor lett a dolog gyanús, amikor visszahallgatta a három perces hangüzenetet, amit Giuliani hagyott, amiben arról beszél, hogy Joe Biden szenátorként mindig is kihasználta a saját pozícióját, akár Kínáról, Kazahsztánról, vagy Oroszországról volt szó.

Biden, pontosabban az ő fia, Hunter Biden a kulcsszereplője annak a botránynak, ami jelenleg Trump körül gyűrűzik, ugyanis a vádak és a kiszivárgott információk szerint ő volt az, akit az amerikai elnök ki akart vizsgáltatni és be akart támadni az ukrán hatóságokkal, ezzel pedig visszaélt az erejével, ami miatt akár el is távolíthatják a pozíciójából. Azokon az ukrán találkozókon Guiliani is ott volt személyesen.

Shapiro a második hívást október 16-án kapta, az akkori hangüzenetben azt hallani, ahogy Giuliani azt mondja, hogy "pár százezerre lesz szükség", illetve kihallatszódik még a beszélgetésből Bahrein emlegetése, és egy ismeretlen, Robert nevű ember neve is. Mindkét alkalommal Giuliani valaki mással beszél személyesen, ezt sikerült felvennie.

Trump ügyvédje még nem reagált Shapiro cikkére.