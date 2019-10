Halloweenkor sztrájkolnak a londoni felszolgálók, takarítók és kertészek is

Több száz takarító, kávéházi dolgozó és kertész is jobb fizetésekért és munkakörülményekért sztrájkol majd Londonban Halloween estéjén, írja a Guardian. A koordinált sztrájk hetekig eltarthat, és azokat a dolgozókat érinti, akik nem bejelentve, minimálbér alatt és betegszabadság nélkül dolgoznak.

A dolgozók arra panaszkodnak, hogy betegség miatt a kötelezően adható fizetésük hetente kevesebb mint 36 ezer forintak megfelelő angol font, ráadásul csak akkor kapják meg, ha legalább négy napot hiányoztak a munkából egyhuzamban.

Olyan központi parkok, mint a Hyde Park, a Kensington Gardens és a St. James's Park is gondoskodás nélkül marad, miután a kertészeket közvetítő cég dolgozói az eddig 8,2 fontos órabérük helyett követelik a 10,5 fontos órabért, amiből már az átlag meg tud élni Londonban, illetve rendes táppénzt és szabadságolási lehetőségeket.

A Greenwich Egyetem kávézójának dolgozói is sztrájkolnak, akik hasonló juttatásokat követelnek egy külsős cég alkalmazottaiként, mint a kávézónál bejelentve dolgozó munkatársaik. Nekik is az a problémájuk, hogy a londoni átlaghoz képest túl alacsony a bérük és nekik is rendszeresen betegen kell dolgozni, mert csak a kötelező minimumot fizetik ki nekik, ha betegszabadságra mennek.

Több mint 150 takarító, hordár és más dolgozó pedig a St. Mary's kórházban készül sztrájkra, mert nem kapnak annyi fizetést külsősökként ugyanazért a munkáért, mint amennyit a kórház bejelentett alkalmazottai, illetve ők is csak a minimumot kapják betegen. Ráadásul a külsős státuszuk miatt nem használhatják a kórház étkezdéjét és a személyzeti helységeket sem.

Szintén sztrájkon gondolkoznak a University College London (UCL) dolgozói (szintén takarítók, biztonságiak, hordárok, stb.) is hasonló okokból. Hivatalosan csak november 5-én terveznek dönteni az ügyben, de már jövő hét szerdán tüntetést tarthatnak.

A Brit Független Dolgozók Szakszervezete szerint ez lesz a legnagyobb sztrájk, amelyet közvetítőcégek ellen tartanak a felső oktatásban, ugyanis csak az UCL alkalmazottai közül 300-an tervezik a munkabeszűntetést.