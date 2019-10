A Baloldal nyert Türingiában, a bevándorlásellenes AfD a második erő

Az exit-poll szerint az eddigi tartományi kormányfőt adó Baloldal (Die Linke) nyerte a tartományi választást Türingiában.

Az egykori keletnémet tartományban a bevándorlásellenes AfD lett a második erő 24 százalékos eredménnyel.

Angela Merkel Kereszténydemokrata Uniója (CDU) 2014-hez képest több mint 10 százalékot esett vissza.

Miután a Baloldallal eddig együtt kormányzó SPD támogatottsága csökkent, a Zöldek pedig nem erősödtek, nem lesz meg a többsége az eddigi hármas kormánykoalíciónak.

Tartományi választásokat tartottak Németországban a 2,1 millió lakosú Türingiában, ahol 1,7 millió szavazópolgár él. A 16 német tartomány között ez az egyetlen tartomány, ahol a szociáldemokratáktól balra álló, populistának és szélsőbaloldalinak is nevezett Die Linke (Baloldal) adja a kormányfőt. A 2014-es tartományi választásokon ugyan a Kereszténydemokrata Unió (CDU) győzött, de nem tudott kormányt alakítani. Ezután alakult meg a Baloldal, a Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Zöldek koalíciója Bodo Ramelow (Baloldal) vezetésével.

A mostani tartományi választáson az első exit-poll szerint a Baloldal 5 évvel ezelőtthöz képest még erősödött is. Nincs másik német tartomány, ahol a párt ilyen erős lenne.

A Die Linkét országosan 8-9 százalékosra mérik, itt közel 30 százalékot ért el.

A populista-bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt 2014-hez képest több mint megduplázta támogatottságát. Türingiában az AfD-t a még a szélsőjobboldali párton belül is radikálisnak számító irányzata, A szárny (Der Flügel) vezeti. A türingiai szervezet élén álló volt történelemtanárt, Björn Höckét többször is megpróbálták már eltávolítani a párton belüli viták mentén, de azóta meg is erősítette a pozícióját a párt jobbszélén. Höcke rendszeresen neonáci elemeket használ retorikájában. Az AfD ezzel újabb jelentős eredményt könyvelhet el, miután szeptemberben a szászországi és a brandenburgi tartományi választásokon is ők lettek a második erő.

A CDU és az SPD sokat veszített

A Németországot országos szinten nagykoalícióban kormányzó két párt egyaránt súlyos veszteségeket szenvedett. Angela Merkel CDU-ja több mint 10 százalékot esett vissza, a szociáldemokrata SPD bázisa 10 százalék alá csökkent.

Mindkét történelmi pártnak ez a legrosszabb eddigi eredménye Türingiában.

Az országos szinten és más tartományokban egyre erősebbnek számító Zöldek Türingiában továbbra is kis pártnak számítanak: most is éppen elérték a bejutáshoz szükséges 5 százalékos határt.

Mindebből az következik, hogy a tartományt eddig kormányzó Baloldal-SPD-Zöldek koalíciónak nem lesz meg a többsége a tartományi parlamentben. Az első eredmények alapján különösen nehéz lesz működőképes koalíciót létrehozni Türingiában. Az AfD-vel egyik párt sem hajlandó együttműködni, egy CDU-SPD-Zöldek-FDP koalíciónak se lenne meg a többsége.

A Baloldalnak és a CDU-nak ugyan együtt meglenne a többsége, de a CDU a kampányban kizárta, hogy hajlandó lenne kormánykoalícióról tárgyalni a Baloldallal.

Jó eredményeket értek el

Türingia az NDK-s időkben is iparosodott vidéknek számított, az üzemek egy része a német egyesülés után is megmaradt. Jéna az optikai ipar nemzetközi kisugárzású központja, a világhírű Carl Zeiss Jena és a Jenoptik székhelye, az egykori eisenachi Wartburg-gyárban pedig jelenleg az Opel üzemeltet autógyárat. A kormányzó baloldali-szociáldemokrata-zöld koalíciónak számos eredményt sikerült elérnie. Csökkent az államadósság, emelkedtek a bérek, és a statisztikák szerint a munkanélküliség tíz év alatt 11,4 százalékról 5,5 százalékra esett vissza. Ez a teljesítmény azonban elsősorban a négy egyetemi városnak, Jénának, Erfurtnak, Weimarnak és Ilmenaunak köszönhető, miközben a vidéken élők helyzete nem javult jelentősen.

A korábban NDK-s nosztalgiával hódító, a kapitalizmus meghaladását hirdető, a szociális igazságosságért, a bevándorlók beilleszkedéséért, a munkanélküliek és a munkavállalók képviseletéért kiáll Baloldalnak egyre erősebb bázisa van a 29 év alatti, városi fiatalok körében. A párt így mostanában nagy hangsúlyt helyez a klímavédelem és az energiabiztonság kérdésére is.

A legutóbbi országos választáson 9,2 százalékos eredményt ért el. A párt képviselői a 16 német tartományból 10-ben vannak jelen, ezek közül Türingiában rendelkeznek a legerősebb frakcióval. A pártnak 2014 óta sikerült is itt megtartania jelentős (28 százalékos) támogatottságát.